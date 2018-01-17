Ertuğrul Özkök: Kerimcan'a ailesi zorla Çaykovski mi dinletmiş?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sosyal medyaya yüklediği videolarla şöhret olan daha sonra da DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz'ın geçen gün Bostancı'da verdiği konserde Çaykovski çalmasını eleştirdi. Hayatının 15 yılının AKP hükümeti ile geötiğini söyleyen Özkök, "Acaba Akçay’da böyle bir ailede, 'hangi Cumhuriyet eliti' ona zorla Çaykovski dinletmiştir ve o da bundan etkilenip türküyü, halk şarkısını unutup da geçen gece Bostancı’da Çaykovski çalmıştır" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Kerimcan’a ailesi zorla Çaykovski mi dinletmiş" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öyleyse gelin geçen pazar akşamı Kerimcan konserinde çekilmiş şu fotoğraflara bir bakalım...

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Konser Bostancı’da... 3 bin 500 kişi var... Tıklım tıklım...

Üzerinde yırtık blucin... Saç kesimi alafranga...

Sosyal medyada parlamış bir figür... Türk ve yabancı şarkıları hem söylüyor, hem DJ’lik yapıyor...

Birinci sırada ailesi oturuyor.

Anne Hülya Durmaz’ın başı açık. Baba Vedat Durmaz takım elbiseli, kravatlı.

Anneanne Gülşen Kelebek... Başı örtülü...

Kız kardeşi Serap Akbudak... Onun da başı örtülü...

Belli ki tipik bir Türk ailesi...

Fotoğraf çok hoşuma gitti...

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Kerimcan Balıkesir’in Akçay ilçesinde doğmuş...

22 yaşında...

Yani hayatının 15 yılı AKP döneminde geçmiş... AKP döneminin genci...

Şimdi bir düşünelim...

Acaba Akçay’da böyle bir ailede, “hangi Cumhuriyet eliti” ona zorla Çaykovskidinletmiştir ve o da bundan etkilenip türküyü, halk şarkısını unutup da geçen gece Bostancı’da Çaykovski çalmıştır...

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Çaldığı, dinlettiği müzik ne Çaykovski...

Ne de türkü, Itri şu bu...

Acaba hangi Cumhuriyet veya AKP eliti ona Beyonce’nin Single Lady’sini çalmayı zorla öğretmiştir.... Kerimcan sosyal medya dünyasından gelen bir genç insan, dünya nereye yönelmişse o da oraya yönelmiş...

Yani diyeceğim, fotoğrafta gördüğümüz aile bize güzel bir şeyler anlatıyor.

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Artık şu ülkenin hiç olmazsa kültürü ve sanatı konusunda geçmişi suçlamadan, kutuplaştırıcı laflar etmeden bir yere gidemez miyiz...

Hürriyet yazarının ön yargılarını yıkan konser

Hürriyet Kelebek yazarı Sinem Vural, “Kim bu Kerimcan Durmaz, fazla abartmıyor musunuz, diye söylene söylene gittiğim konserden ‘Ablan star bebeğim’ diyerek çıktım” diyor...

Bostancı gösterisini harika yazmış.

Yazısını “Kaçırsaydım üzülürdüm diyeceğim bir performans olduğu için Kerimcan’ı tebrik ediyorum” diyerek şöyle bitiriyor:

“Bütün önyargılarımı yıktığı için de.”