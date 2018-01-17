T24 LogoT24 Logo
Medya

Ertuğrul Özkök: Kerimcan'a ailesi zorla Çaykovski mi dinletmiş?

"Hürriyet yazarının ön yargılarını yıkan konser"

17 Ocak 2018 13:46

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sosyal medyaya yüklediği videolarla şöhret olan daha sonra da DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz'ın geçen gün Bostancı'da verdiği konserde Çaykovski çalmasını eleştirdi. Hayatının 15 yılının AKP hükümeti ile geötiğini söyleyen Özkök, "Acaba Akçay’da böyle bir ailede, 'hangi Cumhuriyet eliti' ona zorla Çaykovski dinletmiştir ve o da bundan etkilenip türküyü, halk şarkısını unutup da geçen gece Bostancı’da Çaykovski çalmıştır" dedi. 

Ertuğrul Özkök'ün "Kerimcan’a ailesi zorla Çaykovski mi dinletmiş" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öyleyse gelin geçen pazar akşamı Kerimcan konserinde çekilmiş şu fotoğraflara bir bakalım...

***

Konser Bostancı’da... 3 bin 500 kişi var... Tıklım tıklım...

Üzerinde yırtık blucin... Saç kesimi alafranga...

Sosyal medyada parlamış bir figür... Türk ve yabancı şarkıları hem söylüyor, hem DJ’lik yapıyor...

Birinci sırada ailesi oturuyor.

Anne Hülya Durmaz’ın başı açık. Baba Vedat Durmaz takım elbiseli, kravatlı.

Anneanne Gülşen Kelebek... Başı örtülü...

Kız kardeşi Serap Akbudak... Onun da başı örtülü...

Belli ki tipik bir Türk ailesi...

Fotoğraf çok hoşuma gitti...

***

Kerimcan Balıkesir’in Akçay ilçesinde doğmuş...

22 yaşında...

Yani hayatının 15 yılı AKP döneminde geçmiş... AKP döneminin genci...

Şimdi bir düşünelim...

Acaba Akçay’da böyle bir ailede, “hangi Cumhuriyet eliti” ona zorla Çaykovskidinletmiştir ve o da bundan etkilenip türküyü, halk şarkısını unutup da geçen gece Bostancı’da Çaykovski çalmıştır...

***

Çaldığı, dinlettiği müzik ne Çaykovski...

Ne de türkü, Itri şu bu...

Acaba hangi Cumhuriyet veya AKP eliti ona Beyonce’nin Single Lady’sini çalmayı zorla öğretmiştir.... Kerimcan sosyal medya dünyasından gelen bir genç insan, dünya nereye yönelmişse o da oraya yönelmiş...

Yani diyeceğim, fotoğrafta gördüğümüz aile bize güzel bir şeyler anlatıyor.

***

Artık şu ülkenin hiç olmazsa kültürü ve sanatı konusunda geçmişi suçlamadan, kutuplaştırıcı laflar etmeden bir yere gidemez miyiz...

Hürriyet yazarının ön yargılarını yıkan konser

Hürriyet Kelebek yazarı Sinem Vural, “Kim bu Kerimcan Durmaz, fazla abartmıyor musunuz, diye söylene söylene gittiğim konserden ‘Ablan star bebeğim’ diyerek çıktım” diyor...

Bostancı gösterisini harika yazmış.

Yazısını “Kaçırsaydım üzülürdüm diyeceğim bir performans olduğu için Kerimcan’ı tebrik ediyorum” diyerek şöyle bitiriyor:

“Bütün önyargılarımı yıktığı için de.”

ETİKETLER

kerimcan durmazknserertuğrul özkökhabereleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24