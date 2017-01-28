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Ertuğrul Özkök: İşte A330 mürettabatının çok konuştuğu fotoğraf

Hande Fırat ve Hakan Çelik, Erdoğan'ın Madagaskar ziyaretine eşlik etmişti

28 Ocak 2017 13:17

Star yazarı Ersoy Dede'nin dünkü yazısında söz ettiği Hande Fırat-Hakan Çelik dansının görüntüsünü Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök yayımladı.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in dansı dün gündeme gelmişti. Ersoy Dede, “Gezinin en renkli sahnesi Hakan Çelik ile Hande Fırat’ın Madagaskar’da sokak çalgıcılarının müziğiyle dans ettiği sahne olmalı” diye yazmıştı. “Ben daha fazla anlatmayayım, o anların görüntüleri çıkacaktır elbet” diyen Ersoy Dede, “Ve kuşkusuz Tanzanya’ya indiğimiz andan itibaren Hakan Çelik’in sineklere karşı aldığı sert önlemler heyette en çok konuşulan konular arasındaydı” diyerek gezide yaşananları aktarmıştı.

Bugün Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Onlar bu sitcom topu kaldırır, ben, şu kökten sitkom’cu dalmam mı... Anında Hakan’ı arayıp o fotoğrafı istedim" dedi ve o görüntüyü "İşte A330 mürettabatının çok konuştuğu fotoğraf" notuyla yayımladı:

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