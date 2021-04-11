Ertuğrul Özkök: İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı şu günlerde bir genç kızın  şahsiyetli duruşunu çok güzel anlattığı için “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü” yapımcısını arayıp teşekkür ettim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Netflix'te yayımlanan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü” filmini köşesine taşıdı. Özkök, "İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı şu günlerde bir genç kızın şahsiyetli duruşunu çok güzel anlattığı için 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü' yapımcısını arayıp teşekkür ettim" ifadesini kullandı.

Özkök yazısında, "Önceki gece Yılmaz Erdoğan’ın o harika oyunundan sinemaya düzenlenen 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü' filmini izledim. Çok... Ama çok sevdim bu filmi ve o heyecanla daha filmin yarısında yapımcı BKM’nin yöneticisi Necati Akpınar’ı arayıp hem kutladım hem teşekkür ettim. Neden mi sevdim bu filmi: İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı şu günlerde bir genç kızın daha okul yıllarından başlayıp şahsiyetli duruşunu çok güzel anlattığı için... Ateşböceklerinin ve hayallerinin peşinden koşan kadınların gözümde ne kadar büyüdüğünü gösterdiği için. Mizah duygusunun kişilikli bir kadında nasıl büyük bir güce dönüştüğünü ispat ettiği için. Çok eğlendirici ve harika bir senaryosu ve diyalogları olduğu için... Yılmaz Erdoğan’la Ecem Erkek’in iş başvurusu sahnesi için... Bir de şu giderek hoyratlaşan, bayağılaşan dünyada, ateşböcekleriyle dolu yalnız gecelerin bana verdiği güzel ve romantik duygu için. Bence eve kapandığımız bu hafta sonu için ideal bir film..." düşüncesini dile getirdi.