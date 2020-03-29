Ertuğrul Özkök, Ipsos araştırmasını yorumladı: Bu büyük tehlikenin habercisi, kilo alma süreci hızlanacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ipsos'un yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eve kapanılan bugünlerde yaptığı tüketim bilgilerine ilişkin araştırmasının verilerini yorumladı. Özkök, Maya ve atıştırmalık ürünlerin satışında artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu büyük tehlikenin habercisi, kilo alma süreci hızlanacak" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Ipsos araştırma kuruluşu cuma günü, eve kapanışın ikinci hafta tüketim bilgilerini paylaştı. Türkiye’deki ilk resmî vakanın açıklanmasından bir gün sonra 11-17 Mart tarihleri arasındaki tüketim paneli şu sonucu vermişti: En büyük artış kolonya, sirke ve makarnadaydı. İkinci hafta tüketim

paneli araştırması farklı bir sonuç verdi: Alışverişte en çok büyüyen kategorilerin 3’ü 'atıştırmalık' ürünler oldu. Bunlar cips, çikolata ve şeker. Bu arada ilk haftaki ürünlerden sadece biri büyümeye devam etti. O da mayalar... Bence bu büyük bir tehlikenin habercisi... Eve kapanışımızın ikinci haftasında kilo alma süreci hızlanacak demektir." ifadesini kullandı.

Özkök, "İnsanlar evde ekmek, börek, poğaça, kek yapmaya hız verecek. Bu illüstrasyonu Fransa’da yaşayan bir arkadaşım göndermiş. Türkçesi şöyle: '2020 Haziran’ında plajlar...' Demek ki her yerde bu tehlike konuşuluyor." düşüncesini dile getirdi.

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