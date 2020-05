Ertuğrul Özkök: İnsanların sevişirken dinlediği ilk caz albümü "Kind of Blue"

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Miles Davis belgeselinde, 1959 yılında “Kind of Blue'yu nasıl kaydettiği anlatılıyordu. Kırk yıldır beni her dinlediğimde mest eden 'So What' işte böyle başlıyordu. Ve bu öyle bir albümdü ki... Caz müziği artık eskisi olmayacaktı. Bir müzisyenin dediği gibi... “İnsanlar artık onun müziğini dinleyerek sevişebilirlerdi." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Çetin Emeç bundan 30 yıl önce, 7 Mart 1990 günü evinin önünde öldürüldü. Haberi öğrendiğimde boynumda bir minerva ile Hürriyet’in Cağaloğlu’ndaki binasının kapısından giriyordum. Doğru dördüncü kata çıkıp onun odasına girdim. Masasında o yıllarda yeni çıkmış bir CD çalar ve iki CD duruyordu. İkisi de caz albümüydü. Biri Stan Getz ve Astrud Gilberto’nun, “'The Girl From Ipenama' albümü... Öteki ise Miles Davis’in efsane albümü 'Kind of Blue...' İkisini de daha bir hafta önce ben hediye getirmiştim ona Amerika’dan... Önceki gece BBC yapımı Miles Davis belgeselini seyrederken o günü hatırladım." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Miles Davis belgeselinde, 1959 yılında “Kind of Blue”yu nasıl kaydettiği anlatılıyordu. Hiç beste falan yapmamış. Elinde sadece sekizliklerin yazılı olduğu bir kâğıtla gelmiş. Müzisyenlere onları göstermiş. Sonra “İstediğiniz gibi çalın” demiş... Kırk yıldır beni her dinlediğimde mest eden “So What” işte böyle başlıyordu. Ve bu öyle bir albümdü ki... Caz müziği artık eskisi olmayacaktı. Bir müzisyenin dediği gibi... “İnsanlar artık onun müziğini dinleyerek sevişebilirlerdi...”

