Ertuğrul Özkök: İktidarların medya buzdağının altında göremedikleri, görseler bile açıklamakta zorluk çekecekleri gri bölgeler var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Emre Kızılkaya ve arkadaşlarının Journo'da yaptıkları araştırmanın verilerine ilişkin olarak, "İktidarların medya buzdağının altında göremedikleri, görseler bile açıklamakta zorluk çekecekleri gri bölgeler var" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Hürriyet gibi bir internet sitesi günde 900 civarında haber veriyor... Bu da, gözümüzün önündeki büyük medyanın dışında, yani buzdağının altında nasıl bir haber ağının daha var olduğunu gösteriyor. Ama Türkiye’nin bu gizli haber coğrafyasında 'haber çölleri' de var... Bir de açıklanması güç 'Haber vahaları...' Mesela Fatih ve Pülümür... Araştırmanın sonuçları şöyle: Bu 6 bin 500 internet sitesinin yayınladığı haberlerin yüzde 85’i kendi ürettiği orijinal haber değil, başkasından alıp yayınladığı haberlerden oluşuyor. Türkiye’nin haber bakımından çok zayıf, üç büyük “haber çölü” var... Bunlar İç Ege, İç Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu. Yani Doğu Karadeniz. Buna karşılık iki de sürpriz sayılabilecek 'haber vahası' bulunuyor. Bunlar Tunceli-Sivas-Elazığ üçgeni ile Hakkâri-Van bölgesi.Bu iki bölge ile ilgili hem çok hem de orijinal haber yayınlanıyor." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Bir başka sürpriz de şu. Türkiye’nin haber bakımından en zengin ilçesi İstanbul’un Fatih’i... İkinci bir sürpriz ise Tunceli’nin Pülümür ilçesi... Bu ilçe ile ilgili haber ve orijinal haber sayısının bolluğu araştırmacıların dikkatini çekmiş. İlçelerin haber çölü veya vahası oluşunu belirleyen faktörlerin ne olduğu bilinmiyor. Mesela Ankara’da Şereflikoçhisar haber bakımından bir çölken, yanı başındaki Evren ilçesi ise bir haber vahası... İzmir’de ise Çeşme Yarımadası’ndaki Karaburun, Urla gibi ilçelerle ilgili haber sayısı, Konak gibi merkez ilçelerden fazla. Sonuç: İktidarlar gözlerinin önündeki medyaya, köşe yazarlarının yazdıklarına, manşetlere bakıp duruma hâkim olup olmadıklarına karar veriyor. Ama bu medya buzdağının altında göremedikleri, görseler bile açıklamakta zorluk çekecekleri gri bölgeler var."