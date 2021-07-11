Ertuğrul Özkök: 'Hazır giyim gazetecilik' dönemi bitiyor, ısmarlama dikim gazetecilik dönemi başlıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, New York Times gazetesinin sitesinde ilgilendiği konulara göre okuyuculara kişiye özel bülten göndermeye başladıklarını belirterek, "Hazır giyim gazetecilik' dönemi bitiyor, ısmarlama dikim gazetecilik dönemi başlıyor" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Geçen hafta New York Times yönetiminden bir mesaj aldım. Benim adıma yazılmış. Gazetenin internet sitesi bana “ilgilendiğim konuları” soruyor. Altına da 100’den fazla konu yazmış. Bilim, moda, siyaset, yeme içme kültürü, siyaset, uluslararası ilişkiler, hayvan, çevre, sanat, müzik, hip hop, klasik, tarih, biyoloji, spor, uzay, bazı popüler yazarlar ve daha aklınıza gelecek bir sürü konu.Diyor ki: 'Bize hangi konularla ilgilendiğinizi işaretleyin, size o konulardaki haberleri, yazıları, yorumları videoları gönderelim.' 40’a yakın konu işaretledim. On dakika sonra gazete bana özel bir bülten göndermeye başladı. Bugün bu sayfada okuduğunuz 'Kafadanbacaklı gurular' yazısını işte o servisten gelen bir yazıdan esinlenerek yazdım." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Bu hizmet gösteriyor ki, artık “hazır giyim gazetecilik” veya “konfeksiyon gazeteciliği” dönemi kapanıyor. Yani yazıişleri oturup kendi kafasına göre bir gazete hazırlıyor ve size “Buyur kardeşim mönü bu, oku” diyor... Bu dönem bitiyor ve “Sur Mesure” yani ısmarlama dikim gazetecilik dönemi başlıyor. Gazete bana, çok ilgileneceğim ama birçok haber arasında göremediğim konuları getiriyor. Bence kurumsal gazetelere yepyeni fırsatlar sağlayacak bir gelişme bu."