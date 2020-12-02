Ertuğrul Özkök: Hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Spotify’ın 2020 verilerini bugünkü köşesinde derledi. Özkök, “Biliyorum bazıları yine ‘Memleketin bunca sorunu varken sen neyle meşgulsün’ diyecek. Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum.” görüşünü savundu.

Özkök, "Bana özel gelen bilgilerden biri var ki, çok ilgimi çekti.Bu yıl öyle bir gün var ki, ötekilerden farklı. 28 Ağustos 2020 günü bu yıl işte o gün en fazla müzik dinlediğimiz gün olmuş. Niye diye merak ettim...Bir cuma günü... Acaba dolunay mıydı diye merak ettim... Değilmiş... Yıldızların, Ay’ın, Güneş’in, Mars’ın durumu nedir diye baktım... Anlamlı bir şey bulamadım... Sadece 27 Ağustos günü Ay Oğlak’ta diye bir bilgiye rastladım. Kısaca, milletçe 28 Ağustos günü niye öteki günlerden çok daha fazla müzik dinledik nedenini bulamadım.... Ama belli ki, içimizden gelen ilahi bir emirle o gün milletçe müzik dinlemişiz... Belki astrologlar bu sırrı çözebilir..." ifadesini kullandı.

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