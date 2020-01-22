Ertuğrul Özkök: Hayatımda ilk defa ‘testosteronu düşürmeye çalışan’ bir erkekle karşılaşıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Okan Bayülgen’in gazetesine verdiği röportajındaki sözlerini bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, Bayülgen’in “Yıllar içinde daha çok okuyarak, dinleyerek, öğrenerek testosteronumu azaltmayı başarabildim” sözlerine ilişkin, “Hayatımda ilk defa ‘testosteronunu düşürmeye çalışan’ bir erkekle karşılaşıyorum. Benim çevremde bildiğim bütün erkekler yükseltmeye çalışıyor. İlginç adam bu Okan” görüşünü savundu.

Özkök, “Okan Bayülgen, 'Benim libidom yüksek, testosteronum düşük' diyor. Şöyle diyor: ‘Yıllar içinde daha çok okuyarak, dinleyerek, öğrenerek testosteronumu azaltmayı başarabildim. Şunu da anladım, testosteronun kimseye yararı yok. Hayat mutlaka kadınların intikamıyla bitiyor.’ Hayatımda ilk defa ‘testosteronunu düşürmeye çalışan’ bir erkekle karşılaşıyorum. Benim çevremde bildiğim bütün erkekler yükseltmeye çalışıyor. İlginç adam bu Okan” ifadesini kullandı.

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