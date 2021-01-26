Ertuğrul Özkök: Havyar yazıma, "Memleketin bunca meselesi varken” tepkisi geldi, yazdığımdan utandım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, geçen hafta kaleme aldığı "Hayvar en iyi nasıl yenir" başlıklı yazısının eleştirildiğini belirtti. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök'e sert tepki göstermişti.

Özkök bugünkü yazısında, "Geçen hafta 'Havyar en iyi nasıl yenir' başlıklı bir yazı yazdım... Oooo acayip bir 'Memleketin bunca meselesi varken' tepkisi geldi. Yazdığımdan utandım." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kendimi affettirmek için hayali bir havuz problemi yapıyorum.Bugün değil ya... Tam 20 yıl öncesi... Mesela 2001 yılındayız... Büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Türkiye’de 24 saatte 1 milyon kişi işini kaybetmiş. Sadece bir şirkette bir günde 246 kişi işten çıkarılıyor. İşte tam o gün çok ünlü ve çok böyyük bir yazar, çalıştığı şirketin yönetimine telefon ediyor ve şunu söylüyor: 'Benim maaş kuşa döndü. Bundan böyle dolara çevirin yoksa rakip şirkete geçerim.' Yönetim bu şantajdan korkuyor ve kabul ediyor. Böylece maaşı bir gecede 3 katına çıkıyor. Şimdi küçük bir hesap... Bu çook VIP ve önemli şahsiyetin, o günün kurundan dolara çevrilen maaşı ile kaç kilo havyar yenirdi? Kaç genç çalışan işinde kalabilirdi? Önemli not:Havyar yiyip halt yemeyenler değil, sadece 'Havyar yemeyip sürekli halt ve haram yiyenlerin' cevap vereceği bir soru." ifadesini kullandı.