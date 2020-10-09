Ertuğrul Özkök, Hasan Cemal'in fotoğrafını paylaştı: Türk medyasında ilk defa Hasan Abi’yi kucağında bir köpekle görüyorsunuz...

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı ve P24 Kurucu Başkanı Hasan Cemal’in köpeğiyle fotoğrafını "Türk medyasında ilk" anonsuyla köşesinde paylaştı.

Özkök, "Fotoğrafı önce Ayşe Cemal’in Instagram hesabında gördüm. Kucağında düşük kulaklı, sempatik mi sempatik bir köpek... Ailenin yeni üyesiymiş... Hemen Hasan (Cemal) Abi’yi aradım... Cumhurbaşkanı’nın uçakta ona 'Hasan Abi' demesinden sonra biz de 'Abi' diyoruz artık. 'Bana hemen seninle bir fotoğrafını gönder' dedim. Türk medyasında ilk defa Hasan Abi’yi kucağında bir köpekle görüyorsunuz..." ifadesini kullandı.

Özkök yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Biz ona 'Sosis köpek' diyoruz ama 'Dachshund' denilen bir cinsmiş. Kökeni eski Mısır’a dayanan bir köpek... Alman köpek yetiştiricilerinin eseriymiş... Özellikle porsuk, tilki ve tavşan gibi tünel hayvanlarını yakalamak için kullanılan bir av köpeği türüymüş. Eee doğaldır... Hasan Abi tam bir Alman ekolüdür...

-Sohbet sırasında adını da söyledi.Oskar koymuşlar... 'Nereden geldi bu isim, hangi Oscar’dan esinlendi' diye sordum. Sadece güldü... Prusya disiplininden gelen Hasan Abi hiçbir şeyi nedensiz yapmaz... O söylemedi ama benim aklıma gelen Oscar’lar şunlardı: Cazcı: Oscar Peterson. Modacı: Oscar de la Renta. Mimar: Oscar Niemeyer. Siyasetçi: Oskar Fischer. Boksör: Oscar de la Hoya. Tahminim Oskar Fischer... Bir zamanlar liberal düşüncelere çok yakındı."