Ertuğrul Özkök: Hande Ataizi yakınlarına, “Diziyi çekerken Feyyaz'la 6 kere öpüştük, o Covid-19 oldu, bana geçmedi” demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Hande Ataizi'nin yakınlarına, “Diziyi çekerken Feyyaz'la 6 kere öpüştük, o Covid-19 oldu, bana geçmedi” dediğini yazdı.

Özkök yazısında, "Tabii Upper Cihangir’deki en büyük haber kaynağımdan öğrendim haberi. Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş. Nereden mi çıkardım? Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş. Ayrıca dizide önemli rolleri olan Nur Sürer, Şerif Erol ve Tamer Levent, Upper Cihangir âleminin kralı Tuğrul Eryılmaz’ın çok uzun süreden beri arkadaşlarıymış ve zaman zaman Firuzağa Camisi’nin avlusunda buluşurlarmış. Ama bugün benim diziyle ilgili asıl hikâyem başka... Dizinin yayına girişi bir hafta gecikti. Bunun nedeni iki ana kahramandan Feyyaz Şerifoğlu’nun Covid pozitif çıkmasıydı.Bunlar bilinenler. Bir de Cihangir’deki kaynaklarımdan aldığım bir dedikodu var. O da 'Camdaki Kız'ın meşhur öpüşme sahnesi ile ilgili... Daha doğrusu sahneleri... Çünkü biz ekranda bir sahne gördük ama onun çekiminde 6 kere tekrarı olmuş. Cihangir’de konuşulan şu: Hande Ataizi yakınlarına şunu söylüyormuş: 'Diziyi çekerken Şerifle 6 kere öpüştük. O Covid oldu bana geçmedi...” ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Dizinin bazı sahnelerini ben de seyrettim. Kendi payıma iki ayrı öpüşme sahnesi gördüm. Her ne kadar Hande Ataizi “Miş gibi yapıyorduk” diyorsa da bayağı öpüşüyorlar işte. Peki nasıl oluyor da Hande Ataizi Covid pozitif çıkmıyor? Acaba daha önce geçirdi ve antikor mu oluştu? Yoksa Covid cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyor... Olayın bir de başka boyutu var.

Hande Ataizi’nin sözlerini öğrendiğimde, aklıma Mehmet Yılmaz’ın kitabında okuduğum bir bilgi geldi. Hollandalı uzmanlara göre 10 saniyelik bir öpüşme ile 80 milyon bakteri eşler arasında yer değiştiriyormuş... Küçük bir hesap yaptım... Hande Ataizi ile Feyyaz Şerifoğlu o öpüşme sahnesini 6 kere tekrarlamışlar. Demek ki 480 milyon bakteri yer değiştirmiş. Yarım milyar bakteri yani... Hakikatten bu yarım milyar virüsten bir tanesi bile geçmedi mi Ataizi’ne... Çok şanslıymış vallahi..."