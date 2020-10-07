Ertuğrul Özkök: Galata Kulesi’nin restorasyonunu başarılı buldum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Galata Kulesi restorasyonunu başarılı bulduğunu belirtti. Özkök, "Kendi payıma restorasyonu başarılı buldum. Özellikle son katın altındaki bölümler, kulenin tarihini yansıtacak şekilde kaliteli biçimde restore edilmiş.Kamuoyunda çok tartışıldığı ve özellikle benim bulunduğum çevrelerde çok eleştirildiği için mümkün olduğunca tarafsız bir gözle bakmaya çalıştım. Ama içinde bulunduğumuz psikolojik ortamda yazdıklarımı, kim nasıl algılar bilemem." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Hiç şüphesiz, İstanbul’a gelen veya yaşayan biri için kulenin en ilgi çekici yerlerinden biri 8’inci kattaki seyir balkonu. 360 derece İstanbul ve insana harika fotoğraf kareleri verecek açılara sahip. Hem modern İstanbul, hem tarihi yarımada ayağınızın altında. Çok da iyi düzenlenmiş." görüşünü savundu.

Özkök, "Gelelim en kritik konuya... Kulede restorasyon çalışmaları başladığında sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hepimizi çok rahatsız etmişti. Bazı işçiler ellerindeki darbeli matkapla duvarlara dalmıştı. Bu bölüm hemen girişte sol tarafta kalan bir duvar. Şimdi bakılınca insana yadırgatıcı gelen hiçbir şey yok. Tam aksine çok da özgün bir şekilde restore edilmiş görünüyor. Bakan Ersoy o olay üzerinde özellikle durdu. 1960’lı yıllar ve sonrasındaki restorasyonda buraya o günün tekniği ile betonarme dolgu yapılmış. Bu da binanın statiğini olumsuz etkiliyormuş. Şimdi modern restorasyonda Horasan sıvası denilen bir şey kullanılıyormuş. O betonarmeyi sökmek çok zor bir işmiş. Ama bakan da o görüntünün hoş olmadığını kabul ediyor. Sonradan elle ve keskiyle sökmüşler o betonları. Bu da restorasyonun biraz uzamasına neden olmuş." ifadesini kullandı.

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