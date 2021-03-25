Ertuğrul Özkök: Eve kapatıldığımız her 10 günde 27 -38 gram kilo almışız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, pandemi dönemine ilişkin olarak, "Eve kapatıldığımız her 10 günde, yaşadığımız bölgeye göre 0.27 ile 0.38 gram arasında kilo almışız. Yani 270 gram ile 380 gram arasında... Bu da ayda 680 gram ediyor. Yıla vurursak da 9 kilo aldığımız anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Özkök, "New York Times bu araştırmanın örneklemi ile ilgili bazı eleştiriler yaptı ama neticede bu dönemde insanların kilo aldığına o da inanıyor. Peki ne yapacağız? Pandemi döneminde kilo alanlara ne tavsiyede bulunacağız? Önce şu iki gerçeği kabul edelim: Bir: Eve kapanma sırasında daha kolay kilo alınıyor. İki: İpin ucunu kaçırırsak bu yılda 9-10 kilo almaya kadar gidiyor." yorumunu yaptı.

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Benim kendi formülüm şu. Para politikalarındaki “çıpa” modeli. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir kiloya çıpalayacaksınız. 10 günde 270 gram mı aldınız?

11’inci gün verip yine çıpaya döneceksiniz. Bıraktınız ay sonunda 680 gram mı oldu... Ay sonuna bırakmayacaksınız. Çünkü yıl sonunda 9 kilo olacak ve vermesi çok daha zor hale gelecek. Ben bir yıldır böyle yapıyorum. Kilomu 78’e çıpaladım... Mesela dün bu yazıyı yazarken 79 kiloydum. Cuma, yani yarın sabah, yine 78 olacağım. Herkese de bu çıpa modelini tavsiye ederim."