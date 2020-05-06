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Yaşam

Ertuğrul Özkök: Eşim Tansu "Sana çipli bir dede tasması alacağım, fazla uzaklaşmadan parkta gezdiririm" önerisinde bulundu

"Sadece 4 saat çıkma iznine biraz bozuldum"

06 Mayıs 2020 08:23

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma izninin 4 saat olmasına 'bozulduğunu' belirtti. 

Özkök, "Önce  'good news' geldi. Yaşasssııın diye fırladım yerimden. Sonra ilk 'bad news'  sadece 4 saat çıkma izni... Biraz bozuldum ama tepkim yine ölçülü, yine de iyidir. Asıl 'bad news' arkasından geldi. Araba yasak işte bu felaket" ifadesini kullandı. 

Özkök yazısında şunları kaydetti: 

Ben ki 30 yıldır Engin olmadan, onun kullandığı araba olmadan, sitenin kapısı dışına çıkamayan adam... Tansu anında durumdan vazifeyi çıkardı: “Mümkün değil seni site dışına salmam... Kaybolursun...” Ama Allah’tan pratik kadın, anında çaresini buldu: “Sana çipli bir dede tasması alacağım... Böylece fazla uzaklaşmadan, parkta gezdiririm seni...”

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