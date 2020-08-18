Ertuğrul Özkök: Ersoy Dede iktidar yanlısı medyanın en renkli isimlerinden biri, TRT yönetimi iyi bir iş yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Star gazetesi yazarı Ersoy Dede'nin eylül ayından itibaren TRT1 Ana Haber sunuculuğunu yapmasına sevindiğini yazdı. Özkök, "Ersoy Dede iktidar yanlısı medyanın en renkli isimlerinden biri, TRT yönetimi iyi bir iş yapmış" görüşünü savundu.

Özkök, "Ersoy Dede iktidar yanlısı medyanın en renkli isimlerinden biri... Siyasi görüşlerini arkadaşlığa karıştırmayacak kadar medeni... Kendi mahallesi dışındaki insanlara da açık... Müzik, sinema, kültür hayatını iyi izleyen bir gazeteci. Bence TRT yönetimi iyi bir iş yapmış. Ona başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | TRT Ana Haber'in yeni sunucusu Ersoy Dede olacak iddiası!