Ertuğrul Özkök: Emin Çölaşan, "Yaşasın illegalite" diye bağırmaya başladı başlayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın 65 yaş üstü gazetecileri sıraladığı yazısını bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Bakınca aklıma nedense o uçak fıkrası geldi. Yani maazallah hepimiz bir uçakta olsak ve o uçak düşse memlekette bırakacağımız muazzam boşluğu tahayyül edebiliyor musunuz" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Hatta hepimize birer de kontenjan verseler ve yanınıza 65 plus bir de siyasetçi alabilirsiniz o uçağa diye ve maazallah, o uçak yine düşse gerisini siz tamamlayın...Eh köşe yazarı listesi desen, maşallah siyasi açıdan Japon yelpazesi gibi geniş... Eh buna bir de o siyasi yelpazeden her birinin 'Madem ben gidiyorum bari o da gitsin' diye yanına alacağı karşı mahalleden birer siyasetçiyi eklerseniz Allah bırakacakları o boşluğu bir düşünün. Boşluk değil kapkara bir delik. Tabii ki bütün bunlar evde kalmış bir gazetecinin şakaları." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Ama belli ki, Emin de benim gibi “V for Vendetta” moduna geçmiş, yüzüne Guy Fawkes maskesini takmış, “Yaşasın illegalite” diye bağırmaya başladı başlayacak.

Benim bu listeye bir teklifim var...

Gelin şikâyet etmeyelim...

Gazetecisiyle, siyasetçisiyle, iş insanıyla, sendikacısıyla... Yaptığımız yanlışların, yarattığımız düşmanlıkların bir çetelesini çıkaralım.

Sonra da ileri bakalım.

Arkadaş nasıl bir Türkiye istiyoruz biz...

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