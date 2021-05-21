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Ertuğrul Özkök: Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor

21 Mayıs 2021 08:07

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor" dedi. 

Özkök, "Ne zaman Instagram’da bir paylaşım yapsam altına mutlaka şu yorumlar geliyor: 'Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...' Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum... Her defasında hiç şaşırmıyorum... Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor... Takdir de ediyorum... Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor... Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor" dedi. 

Özkök, şöyle devam etti:

"Hadi bu eleştirileri dikkate alıp ben de ciddi şeyler yazayım diye bakıyorum... Peki nedir memleketin ciddi meselesi? İktidara bakıyorum: FETÖ, terör, dış odaklar, İsrail, Gazze... Muhalefete bakıyorum: COVID, ekonomik sıkıntılar, Merkez Bankası rezervleri, hapisteki aydınlar, adalet... Sosyal medyaya bakıyorum: İktidarın meselelerinden bambaşka başka bir şey... Birinin 'Memleket meselesi' dediğine öteki 'Dış mihrakların gündem saptırması' diyor...

Ve sonra arkadaş WhatsApp gruplarına bakıyorum... 4 bin 400 adım meselesi... Testosteron iyi mi kötü mü tartışması... Streaming platformlarda hangi filmi seyredelim... ‘Sadakatsiz’in son bölümü... Hangi aşıyı oldun... Bodrum’a ne zaman gidiyorsun... Ne olacak bu Fener’in hali... Mesut Özil bu cuma hangi paylaşımı yapacak... Ve bir de malum konu... Anlayacağınız karar veremiyorum... O nedenle bugün de memleketin bunca meselesi varken ben yine hiç mesele olmayan konulara dalacağım... Memleketin ciddi meselelerini memleketin en ciddi yazarlarına bırakıyorum." 

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