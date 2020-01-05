Ertuğrul Özkök: Elysee Sarayı’nda kimse sevişmiyormuş

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Fransız gazetesi Le Figaro Magazine’de yayınlanan bir haberi köşesine taşıdı. Özkök, “Demek ki Elysee Sarayı artık Fransız ruhunu ve eğlencesini kaybetmiş” yorumunu yaptı.

Özkök köşesinde, “Dün en ilginç haberi Le Figaro Magazine’de okudum. Elysee Sarayı’nın önde gelen çalışanlarından biri dergiye yaptığı açıklamada “Saray’da artık kimse sevişmiyor” demiş. Bunu da şöyle açıklamış: Evvelden saraydaki hiçbir odaya kapısını uzun uzun çalmadan giremiyorduk. Çünkü içeride nasıl bir durumla karşılaşacağımızı bilemiyorduk. Oysa şimdi kapıyı çalmadan giriyoruz…’ Bunu da yeni Başkan Macron’un çok çalışmasına bağlamış. O sarayda Mitterrand’ın, Giscard d’Estaing’in, Sarkozy’nin, Chirac’ın maceralarını çok iyi bildiğim için ben de şunu söyleyebilirim. Demek ki Elysee Sarayı artık Fransız ruhunu ve eğlencesini kaybetmiş” ifadesini kullandı.

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