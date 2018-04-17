Ertuğrul Özkök: Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetecilik kariyerini 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal yanlısı bir siyaset yazarı olarak yaptığını belirterek "Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim" dedi.

Özkök, "Sayın Bakan sarin deposuna füze atılır mı" başlığıyla yayımlanan (17 Nisan 2018) yazısında artık siyaset konulu yazılar kaleme almadığın vurgulayarak "Çünkü o caddede söyleyebilecek lafım kalmadı" ifadesini kullandı.

Özkök, apolitik bir yazar olduğunu ancak kendisini nonpolitik olarak tanımlayamayacağını söyledi; sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden siyaseti, siyasetin ana caddelerinde, herkesin gezdiği meydanlarında arıyordum. Orada çıkmaz yollara sapınca, şimdi hayatın çok daha renkli, daha derin ve daha estetik arka sokaklarında volta atmaya başladım. Hâlimden de memnunum."