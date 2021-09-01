Ertuğrul Özkök: Dünyanın en zor işi, parlak bir komedyenin, dahi bir mizah yazarının arkasından veda yazısı, ölüm ilanı yazmakmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yaşamını yitiren Ferhan Şensoy'un ardından kaleme aldığı yazıda, "Dünyanın en zor işi, parlak bir komedyenin, dahi bir mizah yazarının arkasından veda yazısı, ölüm ilanı yazmakmış" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Dün Ferhan Şensoy’un ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm... O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım: 'Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...' Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim. Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök şu ifadeleri kullandı:

"Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti: “Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...” Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.

Dün, Ferhan’ın hoşuna gidebilecek bir muzipliği beceremedim... O nedenle onun arkasından hangi komedyen, hangi yazar ne demiş ona baktım... Gördüm ki kimse becerememiş...

Bazı ölümler var ki, hepimizi paralize ediyor... Belki çoğumuz, ona içimizdeki en yaratıcı tarafın bir veda yazmasını istiyor... Beceremiyoruz... Gizli bir el bizi tutuyor, geçici bir felç beynimizi alıp götürüyor. O zaman meydan, sadeliğe, hatta alabildiğine sıradanlığa kalıyor. Ne yazık ki o sadelik de bir anda renksizliğe ve ruhsuzluğa dönüşüyor...

Bir kere daha anladım ki... Dünyanın en zor işi, parlak bir komedyenin, dahi bir mizah yazarının arkasından veda yazısı, ölüm ilanı yazmakmış... Acaba böyle bir sanatçıya en büyük saygı nedir? Acıyı sıradanlığa mı indirgemek... Yoksa, yaratıcılığa mı terfi ettirmek... Dün mizahçıların, komedyenlerin, yazarların onun arkasından yazdıklarını topladım. Bakın nasıl renksiz ve biçare bir külliyat oluştu..".

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