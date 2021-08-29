Ertuğrul Özkök: Dün itibarıyla “seviyeli magazincilikte” Upper Cihangir tekeli kırıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın "Düzeyli Magazin" köşesine göndermede bulunarak, "Dün itibarıyla 'seviyeli magazincilikte' Upper Cihangir tekeli kırıldı" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Türk medya tarihinin bu önemli olayı şöyle gelişti... Deniz Akkaya neden hapse girdi... Selin Ciğerci ile arasındaki mesele neydi... Olay bir kadının hapse girmesine yol açacak şekilde nasıl bu seviyeye geldi... İtiraf edeyim düne kadar pek anlamış değildim... Dün Haber Türk’te Oray Eğin’in köşesinin tamamı bu olaya ayrılmıştı... Vallahi bir sitcom gibi okudum. Oray kendi deyimiyle tam Hasan Cemal gazeteciliği yapmış. Yani olaya karışmış bütün kişilerle konuşmuş... Sonunda ortaya içinde FETÖ, eski Türkiye magazincileri, güzel kadınlar, tuttuğunu koparan avukatlar, LGBT, trans kişiler, para aklama iddiaları, kapı önünde trans dövdüren translar, futbolcular, siyasetçiler, yurt dışına kaçan eski medya mensupları olan şahane bir sitcom çıkmış... Pazar günü herkese tavsiye ederim. NOT: Oray Eğin; “İçinde FETÖ, naylon fatura, Londra, transfobi ve taşıyıcı anne geçen bir magazin kavgası...” Haber Türk." ifadesini kullandı.