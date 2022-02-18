Ertuğrul Özkök: Dün gece Tarkan'a verilen cevabın arkasında kim var?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Tarkan'ın dün akşam yayımlanan "Geççek" şarkısına değindi. "Geççek" şarkısına iktidar kanadından gelen yorumlara ilişkin olarak Özkök, "İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi. En azından biri çıkıp, 'Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek' diyerek, espiriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi. Ama ne yazık ki artık iktidar tarafında rahmetli Erol Olçok kalibresinde bir iletişimci kalmadı. İş tamamen bir troll ordusuna bırakıldı." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Dün gece Tarkan'a verilen cevabın arkasında kim var?" başlıklı yazısı şöyle:

Önceki akşam bizim evdeki ruh hali şöyleydi…

Ailenin üç nesil kadını, yani Tansu, kızım Gülümsün ve torunum Zeynep ellerinde akıllı telefonları saat 21.00’i bekliyorlardı.

Yani Tarkan’ın yeni şarkısının Youtube’a yükleneceği anı.

Yok öyle sözleri falan için de değil…

Tarkan olduğu için…

Öyle bir kelime ki herkes inşallah der

Sonra şarkı geldi…

Öyle bir kelime ki…

Bu ülkede kimin ağzına otursa, anında “İnşallah” der…

Son iki yılı düşünün…

Pandemi, depremler, orman yangınlar, küresel ısınma, kuraklık, göçmenler, dibimizde bitmeyen savaşlar, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, doğal gaz kesintisi…

Bu sözlerle bir şarkı gelirse…

Olacağı bellidir…

Nitekim daha o saniye Türkiye’nin önce gönlüne oturdu…

Sonra ağzına oturdu…

Tarkan iki yıldır paylaşıyor bunları

Bir de bu şarkının arkasında, son 30 yılda bu ülkenin gönlünde yarattığı şahsiyet ve itibar ile bir Tarkan varsa…

Üstelik iki yıldır sessiz ve örnek bir aile ikliminde yaşıyorsa…

Son iki yıldır dünyanın meseleleri ile ilgili çok etkileyici Instagram paylaşımları yapmış, Türkiye’nin İnsan Hakları meselelerinde son derece demokratça tavır almışsa…

Ve arkasında Türkiye’nin kollektif hafızasına yerleşmiş ve hiç çıkmayan şarkılar varsa…

Yani her birimiz, kim bilir kaç yerde hep birlikte, hep bir ağızdan söylediğimiz, statlarda haykırdığımız şarkılar ise bunlar…

Elbette çok etkileyici olur.

Oldu da…

Şarkının ilk bölümü Tarkan, ikinci bölümü hip hop

Şarkının birinci bölümü bildiğimiz Tarkan…

İkinci bölümü ise hip hop…

Z kuşağını alıp götürecek bir bölüm…

Sözler desen anında akılda kalacak…

Nitekim dün geceden itibaren bütün televizyonlarda, sosyal medyada günün konusu oldu…

Şarkı bir anda siyasallaştı.

Muhalefet üzerine atladı…

Doğrusu da buydu.

İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi.

En akılsızca iş anında üzerine alınmaktı

En akılsızca iş, bu şarkıyı anında “üzerine almaktı”.

Aldılar.

En akılsızca tepki, “Şarkıyı CHP ısmarladı” demekti, dediler.

Ve şarkı bir anda bu seçimin “motto’su” haline geldi.

En azından biri çıkıp, “Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek” diyerek, espiriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi.

Ama ne yazık ki artık iktidar tarafında rahmetli Erol Olçok kalibresinde bir iletişimci kalmadı.

İş tamamen bir trol ordusuna bırakıldı.

Böyle olunca da, dünyanın bütün troll orduları gibi, iş hiçbir rasyonel düşüncesi olmayan, sadece hakaret ve itibarsızlaştırma iç güdüsüyle hareket eden tek hücreli bir sosyal medya iklimine kalıyor.

Bu sanatçıları hiçbir liderin yanında görmediniz

Oysa birilerinin onlara şunu söylemesi lazım.

Bakın Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi sanatçılar günlük siyaset yapmıyorlar.

Onların ağzından bir parti adı duymuyorsunuz.

Bir lider adı yok kelimelerinde.

Onların derdi ülke meseleleri, dünya meseleleri, insan hakları, özgürlük…

Evet hepsi bu cumhuriyetin çocukları…

Onları siyasallaştırmak isteseniz bile siyasallaştıramazsınız…

Hiçbir siyasi davette göremezsiniz onları…

Ancak itibarlı sanatçılarla cevap verilebilir buna

Arkalarında milyonlarca insanın sevgisi ve hayranlığı var.

Bu toplum güldürmüşler, eğlendirmişler, dans ettirmişler..

Onların karşısına ancak o kalibrede sanatçılarla karşı çıkılabilir.

Tarkan'ın 'Kıl oldum' şarkısının son dizeleri

Tarkan 1990’larda Türk pop müziği devriminin öncülerindendir.

“Kıl oldum” adlı bir şarkıyla girmişti müzik dünyamıza.

O şarkının son 4 dizesi şöyle:

“Kendine gel kendine

Dön de bir bak haline

Aynalara küsmüşsün

Kıl oldum abi…”

İktidar kanadının iletişim uzmanları eğer aynalara küsmüşse…

Önce, o aynalarla barışması lazım.

Tarkan onlara aynayı tuttu.

Şimdi onların da hemen bugün, önce rahmetli Erol Olçok’un mezarını ziyaret edip, sonra boy aynalarına bakarak bu işi trollerin elinden almaları zamanı geldi.

Bunlar bir iletişimcinin naçizane tavsiyeleri…"

TIKLAYIN | Dilbilimci Hepçilingirler'den Tarkan'a "Geççek' tepkisi: İlgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba

TIKLAYIN - Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sözleriyle sosyal medyada viral oldu: "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"