Ertuğrul Özkök: Dün bir devrim başladı, 2B kurşun kalem tarihe karışıyor

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Scholastic Aptitude Test'te 2B kurşun kalem kullanımının kaldırılmasına değindi. Özkök, "Bu tür sınavlarda kullanılması zorunlu 2B kurşun kalem dönemi kapanıyor. Şundan emin olalım ki, Türkiye’deki okullara giriş sınavları da yakında bu düzene geçecek." değerlendirmesini yaptı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Dün bir devrim başladı, 2B kurşun kalem tarihe karışıyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Bugün İstanbul’u basan kar konusunda ikiye ayrılan siz büyükler…

Kenara çekilin.

İstanbul Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir saatlik balıkçı yemeği konusunda ikiye ayrılan dünyaların insanları…

Siz de şöyle kenara…

Siz ellerindeki kürekle kar küremek yerine, birbirinin mezarını kazan troller…

Siz de kapı dışarı…Mümkünse bir daha eşiğimizden adımınızı atmayın…

Bugün çocuklarla, gençlerle konuşacağım.

Onlara önemli bir haberim var bugün…

Hani şu on binlerce Türk'ün girdiği 'SAT' sınavı var ya

Bütün dünyanın bitmeyen sınavlarına giren bütün çocukları…

Dün, yani salı günü, hepinizin hayatını etkileyecek bir devrim başladı.

Ben buna “2B kurşun kalem devrimi” diyorum.

Size kısaca bunu anlatacağım.

Hem Amerika Birleşik Devletleri’nde, hem de dünyanın öteki ülkelerindeki çocuklarca çok iyi bilinen bir sınav var.

Adı “SAT…”

İngilizcesi “Scholastic Aptitude Test” yani okul yetenek testi…

Amerika’da üniversitelere girmek için geçilmesi zorunlu bir test bu.

Sadece Amerikalı çocuklar için için değil, dünyanın bütün ülkelerinde Amerika’daki bir üniversiteye girmek için geçilmesi gereken bir tür “üniversiteye giriş sınavı…”

İşte o SAT sınavı dün köklü biçimde değişti

Bu sınav her yıl ABD’de 7, öteki ülkelerde 6 kere yapılıyor.

Amerika’da okuma, Harvard’a, Stanford’a, MIT’e girme hayali kuran on binlerce Türk çocuğu da bu sınavlara giriyor.

İşte bu sınavı düzenleyen College Board adlı kuruluş dün çok önemli bir açıklama yaptı.

Bundan böyle yapılacak test sınavlarında “2B kurşunkalem kullanma dönemi” kapanıyor.

Çoktan seçmeli sınavlar artık kağıt değil, laptop veya tablet üzerinde yapılacak.

Üstelik bu uygulama Amerika’dan önce Türkiye’de başlayacak.

2023 yılından itibaren Amerika dışındaki ülkelerde yapılan SAT sınavı tablet veya laptop üzerinden uygulanacak.

Uygulama ABD’de 2024’te başlayacak.

Bunun anlamı şu.

Bu tür sınavlarda kullanılması zorunlu 2B” kurşun kalem dönemi kapanıyor.

Şundan emin olalım ki, Türkiye’deki okullara giriş sınavları da yakında bu düzene geçecek.

2B kurşun kalem çocuklarının tarihinde önemli gün

Tarihi bir andır bu…

Sadece bugünün çocuklarının değil, benim gibi 74 yaşındaki insanların da tarihinde önemli bir dönemdir.

Çünkü bizler hepimiz “2B kurşun kalem çocuklarıyız.”

Her yıl okul çantalarımız hazırlanırken, kalemtraş ve silginin yanına konan temel eğitim aracıdır o.

O nedenle sizce küçük bir “2B kalem tarihi” yazayım.

Sınavlarda neden 2B kalem kullanıyoruz?

Çünkü çoktan seçmeli sınavlarda işaretlediğimiz karelerin içindeki bilgiler bilgi işlem makineleri tarafından okunuyor ve değerlendiriliyor.

O makineler da bu kalemin içindeki karbonun iletkenliği sayesinde okuyor o bilgileri.

“2B” kalemin şu özellikleri var. Yumuşak bir karbon olduğu için, kareyi doldurmak kolay. Ayrıca silinmesi en kolay kurşun kalem de o. Makine o kalemle yazılan bilgiyi daha kolay okuyor. Daha ince veya daha kalın kalemler yanlış değerlendirmelere yol açıyor.

Bu özellikleri nedeniyle de çoğumuzun en sevdiği kurşun kalem türüdür.

Türkiye’de sınava giren çocuklara 2B kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bedava veriliyor.

Çocukların dünyasında artık 2B sanal, dünya ise gerçek

Tabii bu karar, sadece bir kurşun kalemin kullanılmasına son verilmesi anlamına gelmiyor.

Artık kâğıttan ekrana geçişin son adımının da atılması oluyor bu.

Bu özelliği ile de bugün artık her biri, birer cep telefonu, Playstation ve XBox oyun büyücüsü olan çocuklar için de belki nostaljik bir hayal aleminden, kendi gerçek alemlerine geçiş anlamına geliyor.

Ne tuhaf değil mi…

Aslında kalem gibi somut bir gerçekten, sanal aleme geçiyorlar ama, bu onların hayatındaki yeni normale, yeni gerçeğe geçişi temsil ediyor.

Asıl devrim Metaverse imtihana girecek avatarlar

Şimdiden söyleyeyim…

Bu da geçici çözüm…

Pek yakında sınavlar Metaverse alemde yapılır hale gelirse hiç şaşırmayalım.

Yani kendimizin değil, avatarlarımızın sınava girdiği bir sistem…

Hiç abartmıyorum…

Çok yakındır.

Türkiye'de 2B'nin arkasından en çok kim ağlayacak?

Buna en çok üzülecek insan eminim bugün Türkiye’nin yaşayan en büyük kültür insanlarından biri olan Doğan Hızlan olacaktır.

Çünkü o büyük bir kalem tutkunudur. Hem kurşun kalem hem dolmakalem onun hayatının çok önemli bir parçasıdır.

O kadar olmasa da benim için de kurşun kalemin çok özel bir yeri var.

Gençlere de şunu söyleyeyim:

“2B kurşun kalem” bir efsanedir.

Onu hayatınızdan çıkarmayın.

Bazen bir kâğıt üzerine karalamak çok güzel bir şeydir.

Tıpkı o harika reklamda söylendiği gibi…

Kirlenmek güzeldir…"