Ertuğrul Özkök: Cumhuriyet gazetesinde gizli edebiyat savaşının kaybedeni Oğuz Demiralp’in yazısının yayınlanmasına engel olanlar

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet gazetesi kitap ekinde Oğuz Demiralp’in yazısında kullandığı“Türkçe edebiyat” kavramı sonrası başlayan tartışmalara değindi. Özdemir İnce'nin Demiralp’i hem “sapkınlıkla” hem de “etnik ayrımcılıkla” suçladığını hatırlatan Özkök, “Cumhuriyet gazetesinde gizli edebiyat savaşının kaybedeni Oğuz Demiralp’in yazısının yayınlanmasına engel olanlar” düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Olayın sonrası bugünlerde edebiyat ve medya kulislerinin en ilgi çekici konusu. Oğuz Demiralp, Özdemir İnce’nin bu eleştirisine karşı bir cevap yazısı yazmış. Kitap ekinin editörü Turgay Fişekçi de bunu yayınlamak istemiş. Ancak gazete yönetimi buna izin vermemiş. Bunun üzerine Fişekçi de kitap eki yöneticiliğinden istifa etmiş. Bu sonuca bakıp 'İlk raundu İnce kazandı' diyebilir miyiz? Özdemir İnce hayatı boyunca baskıların çok acısını çekmiş bir yazar. Böyle bir tartışmada bir başka yazarın cevap yazısının yayınlanmamasına sevineceğini sanmıyorum. Hele hele kitap eki editörünün ayrılmasına hiç..." görüşünü savundu.

Özkök, "Benim yorumum şu. Cumhuriyet gibi hepimizin hayatında çok önemli yeri olan bir gazetede böyle bir savaşın kazananı olmaz. Ancak kaybedeni olur... Bence onlar da Demiralp’in yazısının yayınlanmasına engel olanlardır. Bir üzüntüm de şu. Mehmet Ergüven’in 'Pusudaki Ten' kitabı resim sanatı üzerine hayatım boyunca okuduğum en iyi ve en etkileyici denemelerden biridir. Demiralp’in yazısı da çok iyiydi. Üzüntüm bu iç savaş yüzünden o yazının gürültüye gitmesidir." ifadesini kullandı.

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