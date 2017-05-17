Ertuğrul Özkök: Cumhurbaşkanı'nın uçağına iki gazeteci daha davet edildi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, NATO zirvesi için Brüksel'e gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uçak yolculuğu sırasında eşlik edecek gazetecilere iki yeni ismin eklendiğini öne sürdü. Özkök bu isimlerin Gazeteciler.com Yayın Yönetmeni Hadi Özışık ile Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay olduğunu iddia etti.

Ertuğrul Özkök'ün "İnşallah bu defa bu fotoğraf gelmez" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’nin bir numaralı “A340 uzmanı” Ertuğrul Özkök araştırmacı gazeteciliğini yine konuşturuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni uçağı “A340-CAN” sakinlerinden son dört gün içinde ikinci çok önemli sinyal geldi.

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İlki Nagehan Alçı’nın geçen pazar günü Milliyet’teki köşesinde yazdığı yazıydı.

O uçağa binenlerden bir kişi ilk defa FETÖ yargılamalarında yapılan yanlışlıkları çok açık bir dille ortaya koydu.

Ve yine çok açık bir dille şunu söyledi:

Bu yanlışlıklar devam ederse, Ergenekonvari durumla karşı karşıya kalabiliriz.

Bence çok önemli bir dost uyarısı...

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İkincisi ise dün Hürriyet’te Verda Özer’in yazısıydı.

O da “Yeni bir Suriye stratejisine ihtiyaç olduğunu”vurgulayıp çok açık ve net bir ifade ile şunu söylüyor:

“Nasıl Kuzey Irak’taki Barzani yönetimiyle dostane ilişkiler kurduysak, Kuzey Suriye’de de uzun vadeli böyle bir koridor oluşturmayı hedeflemeliyiz.”

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Aynı uçaktan daha önceleri de Nihal Bengisu Karaca’dan yapıcı eleştiriler okuyorduk.

Üçünün de kadın olması ilginç değil mi...

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Şuna inanıyorum.

A340’tan makul ve bağımsız sesler yükseldikçe A340’ın irtifası da artacak.

A340-CAN Whatsapp Grubu'nun yeni üyeleri

A340 uzman muhabiriniz çalışmaya devam ediyor.

Geziler için artık bir “WhatsApp grubu” oluşturuluyor.

Davet edilenler bu grup sayesinde kimlerin de katılacağını öğreniyor.

Son WhatsApp grubu Cumhurbaşkanı’nın NATO zirvesi için Brüksel’e yapacağı gezi için kuruldu.

Listeye baktım...

İki ilginç yenilik var.

Birincisi Gazeteciler.com Yayın Yönetmeni Hadi Özışık da listeye eklenmiş.

Ondan da ilginci Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rifat Ababay’ın da ilk defa bir geziye davet edilmesi.

Bildiğim kadarı ile Ababay hayatında ilk defa bir Cumhurbaşkanı uçağına binecek.

Bu WhatsApp listesi bana şunu fısıldıyor.

Galiba akreditasyon konsepti biraz genişliyor...