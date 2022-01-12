Ertuğrul Özkök: Çok dikkat çekici bir ölüm ilanı

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında Koklayarak mayın bulan madalyalı sıçan Magawa'nın hikâyesine değindi. Magawa'nın 8 yıllık hayatında çok sayıda insanın hayatını kurtardığını belirten Özkök, ""Bazı fareler hayvan olarak doğuyor, kahraman bir insan gibi ölüyor, kahraman bir insan gibi uğurlanıyor. Allah'ın her insana nasip ettiği bir şey değil bu… O nedenle hiçbir hayvana genelleyici kötü bir karakter yapıştırılmamalı." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Çok dikkat çekici bir ölüm ilanı" başlıklı yazısı şöyle:

Yarını bekleyemedim, içimden hemen yazmak geldi…

Hayatın boyunca çok “obituary” okudum, ama böylesine etkileyicisini az gördüm.

“Obituary” ünlü bir kişinin ölümü üzerine yazılan haber ve makalelere verilen isim.

Yani hakkında yazı yazılan kişinin ünlü olması gerekiyor.

Bir fare için ölüm ilanı verilir mi?

Bu sabah okuduğum “Obituary” bir fare üzerineydi…

Aslında bildiğimiz sıçan, ama nedense dilimiz fare kelimesini daha sempatik buluyor ve bu da öyle “biri…”

”Biri” diyorum çünkü bir insan gibi “biri” olarak anılmaya çok değer bir kahramanın hikâyesi bu…

Adı “Magawa…”

İri bir Afrika sıçanı…

Magawa geçen salı günü yatağında öldü…

Ve bu sabahtan itibaren dünya medyasının baş köşesine oturdu…

Mesela New York Times onun hakkında bugün olağanüstü bir “obituary” yayınladı.

Sekiz yıllık hayatında çok sayıda insanın hayatını kurtardı

Magawa 8 yıllık hayatı boyunca çok insanın hayatını kurtardı. O nedenle bir “Altın Kahramanlık Madalyası” var.

Lakabı “HeroRAT” yani “Kahraman Fare…”

Ve bir yıldan beri emekli hayatı sürüyordu.

Magawa'ya altın madalya kazandıran çok özel görevi

Magawa bir “mayın tarayıcı fare…”

TNT patlayıcısına karşı özel bir koku alma yeteneği var. Tenis sahası kadar bir alanı 30 dakikada tarayıp mayını buluyor. Böyle bir alanı bir insan ise elindeki alet ile ancak 4 günde tarayabiliyor.

Mayının yerini tespit edince de orayı kazmaya başlıyor.

Üstelik Magawa’nın koklayarak bulma dışında bir avantajı daha var.

Hafif olduğu için üzerine bassa bile mayın patlamıyor.

İnsanlar için ise böyle bir risk var.

Görevi süresince kaç mayın buldu?

Magawa, 2013 yılı Kasım ayında Tanzanya’da doğdu. Özel bir eğitim aldıktan sonra 2016 yılında Kamboçya’ya görevle gönderildi.

Bu ülkede savaştan kalan mayınlar 64 bin insanın hayatına mal olmuştu. Bunun dışında Vietnam Savaş'ında Amerikan uçaklarının attığı patlamamış bombalar da vardı. Magawa onların bulunmasında da çok etkili bir görev yaptı.

Kahraman fare 4 yıllık görevi süresince 100 mayın buldu. Ayrıca patlamamış çok sayıda bombanın yerini de sadece koklayarak tespit etti. Binlerce insanın hayatının kurtulmasını sağladı.

Huzurlu bir emeklilik hayatına başlamıştı

Magawa geçen yıl emekliliğe ayrıldı ve hayatını muz, fıstık ve kavun yiyerek geçirdi.

Onu yetiştiren ve bakımını sağlayan APOPA adlı Belçikalı sivil toplum kuruluşu onun ölümünü bir açıklamayla bütün dünyaya duyurdu.

APOPO, Magawa’nın sağlıklı bir emeklilik yaşadığını ancak son günlerde hareketlerine bir ağırlaşma başladığını ve iştahını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Altın Kahramanlık Madalyası'na sahip fare, salı günü yatağında huzur içinde hayata veda etti.

İki günden beri bütün dünyada onun için “RIP” mesajları atılıyor.

Yani “rest in peace”

Yani “Huzur içinde yat kahraman faremiz…”

Küçük bir fareden büyük insanlık dersi

Peki ya sonuç…

Bazı fareler hayvan olarak doğuyor, kahraman bir insan gibi ölüyor, kahraman bir insan gibi uğurlanıyor…

Allah'ın her insana nasip ettiği bir şey değil bu…

O nedenle hiçbir hayvana genelleyici kötü bir karakter yapıştırılmamalı."

TIKLAYIN | Koklayarak mayın bulan madalyalı sıçan Magawa'nın 8 yaşında öldüğü açıklandı