Ertuğrul Özkök: Cezası 8 yıl 9 aydı; Ceceli'nin yaptığının ne farkı var!

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar’ın özel hayatlarına dair görüntüleri velayet davasına eklemesi ve ardından da bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet’in bugünkü (18 Temmuz 2018) nüshasında yayınlanan köşe yazısında Özkök, Ceceli olayını 2006 yılında eski bir sporcunun Gamze Özçelik’i –baygın bir hâldeyken- videoya aldığı ve bazı basın kuruluşlarına sızdırdığı hadiseyle karşılaştırdı.

Özçelik’in görüntülerini önce çeken sonra servis eden şahsın uzun bir yargılama sonucunda 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Hürriyet yazarı, “Mustafa Ceceli’nin yaptığının bundan farkı ne” diye sordu.

“Oldu mu Mustafa...”

Yazısının ikinci kısmındaysa Ceceli’ye doğrudan hitap eden Özkök, şarkıcının ‘Limon Çiçekleri’ şarkısını hatrılatıp, “Bir paragrafta 6 defa ‘Ya Rabbi’ diye haykır, yakar... Sonra da bu kepazeliği yap... Oldu mu Mustafa” dedi.

Yazarın “Gamze Özçelik olayında bu kepazeliğin cezası 8 yıldı” başlıklı yazısı şöyle:

“MUSTAFA Ceceli ve avukatları acaba yaptıkları işin ne anlama geldiğinin bilincinde mi...

Ama önce şunu söyleyeyim.

Kim aldıysa, eşinin ilişkisini videoya almak kepazelik...

Bunu delil olarak adliyeye sunmak ise hangi duyguyu taşıyorsa taşısın, hangi gerekçe ile olursa olsun, bir insana yakışacak hareket değil...

Basına sızdırmak ise en büyük kepazelik...

Ama sadece kepazelik mi... Sadece ayıp bir şey mi...

Hayır aynı zamanda suç. Hem de ağır bir suç.

Bu bana, 2006 yılındaki Gamze Özçelik olayını hatırlattı.

Eski bir sporcu, bir otel odasında Gamze Özçelik’i videoya çekmişti.

Sonra da bunu oraya buraya sızdırmıştı...

Unutanlara o olayı hatırlatayım...

Bu olay mahkemeye gitti...

Özçelik’i kendinden geçmiş halde videoya çeken şahıs önce 5 yıl hapis cezası aldı.

Yargıtay bozdu...

Bu defa 7 yıl verdiler...

Yargıtay, genç kadının psikolojisi bozuldu gerekçesiyle yine bozdu ve bu defa 8 yıl 9 ay ceza verildi ve bu ceza onandı...

Şimdi söyleyin Mustafa Ceceli’nin yaptığının bundan farkı ne...

Acaba o kasedi sızdırırken işlediği suçun farkında mıydı...

Gamze Özçelik olayında bu kepazeliğin cezası 8 yıldı.

Yazarın Hürriyet'te yayınlanan köşe yazısının tam metnini şuradan okuyabilirsiniz.