Ertuğrul Özkök: Çarpık ruhlu bir köşe yazarıyım ama hiç olmazsa ruhum var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “Biri Hiçbiri Binlercesi” alıntılar yaparak, “Çarpık ruhlu bir köşe yazarıyım ama hiç olmazsa ruhum var” düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, “Benim burnumda da bir çarpıklık vardır ve ben de bunu aşağı yukarı 30’lu yaşlarımda, yani yüzüm oturmaya başladıktan sonra öğrendim. Ondan sonra mümkün olduğunca kameralara sol taraftan poz vermeye çalıştım. Ama işe yaramadı... Çünkü beni her taraftan çeken o kadar çok kamera vardı ki... Çarpık burnum on binlerce defa yakalandı... Evet, ben çarpık burunlu bir köşe yazarıyım. Ama hiç olmazsa bir burnum var... Aynı zamanda çarpık ruhlu bir köşe yazarıyım. Ama hiç olmazsa bir ruhum var. Ve bu gerçeği öğrenmek beni de özgürleştirdi..." ifadesini kullandı.