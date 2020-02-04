Ertuğrul Özkök: Can Yaman’dan önce en seksi erkek kimdi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cem Yılmaz’ın “90’larda biz en seksi erkeklerdik. Okan ve ben. Bak görüyor musun şimdi gülüyorlar. Tabii Can Yaman var. Ama Can Yaman o zamanlar daha libido bile değildi. Neyse biz bütün o yılları karizma falan deyip iyi geçirdik” sözlerini bugünkü köşesine taşıdı.

Özkök, Cem Yılmaz’ın sosyal medya gündem olan fotoğrafı için de “Yaşlılığın ilk fotoğrafı değil, olsa olsa orta gençliğin sondan bir önceki karesi…” yorumunda bulundu.

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Oyuncu Can Yaman'ın “Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.” sözleri tartışmalara neden olmuştu.