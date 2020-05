Ertuğrul Özkök: Bugünlerde bana aynı klibi çok sayıda arkadaşım gönderdi, 65 plus arkadaşlar aman uzak durun

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, çok sayıda arkadaşının kendisine “Şişli-Taksim: İki Âşık” isimli klibi gönderdiğini, 65 yaş üstü arkadaşlarınının bu klipten uzak durması gerektiğini yazdı. Özkök, "Aman bugünlerde bu nostalji tuzağına düşmeyin. Basar üzerinize, alır götürür sizi, posanız çıkar, geriye atıl bir hüzünden başka bir şey bırakmaz" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Eve kapatılan “65 Plus” kategorisi var ya hani şu Türkiye’de yaşayan 7 milyon 551 bin 261 kişi.. Benim çevremde işte o gruba mensup çok sayıda arkadaşım bugünlerde bana aynı video klibini gönderiyor. 'Şişli-Taksim: İki Âşık' adlı klip tam bir nostalji. 1960’ların İstanbul görüntüleri ve taş plaktan çıkmış gibi bir şarkı... Nakaratı da şu: 'Bu şarkı hiç bitmesin...' Gönderen bütün arkadaşlarıma aynı şeyi yazdım. 'Aman bugünlerde bu nostalji tuzağına düşmeyin. Basar üzerinize, alır götürür sizi, posanız çıkar, geriye atıl bir hüzünden başka bir şey bırakmaz' Ben epeydir 'nostalji' kelimesini hayatımdan çıkardım." ifadesini kullandı.

Özkök, "Geçmiş sizi hep bir daha geri gelemeyecek hüzünlere çağırır. İlle de geçmişe ait bir şey arıyorsanız, onu 'nostalji' hüznünde değil 'vintage' modernizminde bulmaya çalışın. Yani modernleşmiş, kendini yenilemiş, umut alan değil umut veren bir geçmiş. Örnek mi... Önceki hafta harika bir şarkı önerdim. John Coltrane Quartet ve Nenei’den 'Fly Me To The Moon', gerçek bir vintage yorum. Özetle ya böyle klipler, yani nostalji. Yani batan Titanik’te keman çalmak ya da vintage bir modernizm. 'E la Nave Va' ve gemi gidiyor. Yani her şey çok daha güzel olacak" görüşünü savundu.

