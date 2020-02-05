Ertuğrul Özkök: 'Borderline' erkeğim, her akşam 2 duble viski içiyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, kendisine 'alkoliklik' testi uyguladığını ve sınırda olduğunu belirtti. New York Times'ta okuduğu bir yazıdan etkilendiğini belirten Özkök, 'kimlerin alkolik sayılacağı' konusunda eğilimin değiştiğini yazdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün AUDİT Quiz’i ve Amerikan Psikiyatri Derneği hazırladığı iki testin bulunduğu dile getiren Özkök, "Amerikan Psikiyatri Derneği 1980 yılında iki kategori oluşturmuş. Biri 'alkol kötüye kullanımı', öteki 'alkol bağımlılığı'; dernek 2013 yılında bu iki kategoriyi birleştirip bir 'alkol kullanım düzensizliği' skalası çıkarmış. Bu yeni sistemde yeni bir anlayış geliştirilmiş. Kişinin 'ne kadar alkol aldığına' değil, 'aldığı alkolün onda ne etki yarattığına, davranışlarında ne değişikliklere yol açtığına' bakılıyormuş. Anlayacağınız alkolizmin paradigmasını tamamen değiştirmişler." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Teste göre, Kadınlar için haftada 7 bardaktan çok içki kötü... Erkekler için ise bu miktar haftada 14 bardak... Ancak Stanford Üniversitesi’nin 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre bu standartlar da ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Kanada ve Fransa’da bunun üzeri de düşük risk sayılabiliyor. Kendi payıma bir 'borderline erkeğim', yani sınırdayım. Her akşam 2 duble viski içiyorum ve duruyorum. Bu da 14 bardak ediyor..." ifadesini kullandı.

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