Ertuğrul Özkök: Bıyıklı erkek görürseniz, üzerinde smokin olmayacağından emin olabilirsiniz

Hürriyet gazetesi Ertuğrul Özkök, Türkiye'de bıyıklı erkeklerin smokin giymediğini öner sürdü. Özkök, "Özellikle bıyıklı erkek görürseniz, üzerinde smokin olmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü biliniz ki, böyle yerlere gelen kişilerden bıyıklı olanları büyük bir ihtimalle yeni muhafazakâr ortamla uyumlu olmak için bıyık bırakan işadamı, sanatçı, bürokrat veya siyasetçidir." görüşünü savundu.

Özkök, "Türkiye’de üzerinde 'Black Tie' yazılı bir davetiye alırsanız, biliniz ki oraya giderken ille de smokin giymeniz gerekli değildir. Çünkü gittiğinizde büyük bir ihtimalle salonun en fazla üçte birinin smokinli olduğunu görürsünüz." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Muhafazakâr ortam smokine pek iyi bakmadığı için, onlar da bu yönetim gidinceye kadar gardıroptan smokinlerini çıkarmazlar. Salı akşamı ilk defa bu kuralın yıkıldığını gördüm. Salonun büyük bölümü smokinliydi. Üstelik içlerinde Pernod-Ricard’ın Türkiye temsilcisi Selçuk Tümay gibi geleneksel İskoç kilti giyenler bile vardı. Sevdim bu geceyi..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın