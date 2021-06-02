Ertuğrul Özkök: Bir siyasetçinin tarihe bırakacağı asıl büyük miras yollar değil, vatandaşına sağladığı özgürlük, adalet oluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Çok iyi biliyorum ki, bir siyasetçinin tarihe bırakacağı asıl büyük miras yollar değil, vatandaşına sağladıkları özgürlük, adalet ve vicdan duyguları oluyor..." dedi.

Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve ailesine yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, "Ben Cem Karaca’yı hatırladım... Yani, 12 Eylül darbesinin ardından yurtdışına sürgüne gitmek zorunda kalan büyük sanatçımızın özgür bir vatandaş olarak yurduna dönüşünü... Zülfü Livaneli’yi hatırladım. Askeri darbelerden sonra gittiği İsveç’ten onun başbakanlığı sırasında ülkesine dönüşünü... Bir de Haydar Kutlu’yu hatırladım... Daha doğrusu sürgünde Haydar Kutlu adıyla tanıdığımız Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Nabi Yağcı’nın, gerçek adıyla anavatanına dönüşünü... Melike Demirağ’ı hatırladım. 12 Eylül askeri darbesinden sonra vatanlarını terk edip, yurtdışında sürgünde yaşamak zorunda kalan aydınlarımızın başları dik yurtlarına dönüşünü...." dedi.

Özkök, şöyle devam etti:

"Benim gözümdeki Özal işte onları sürgünden yurtlarına getiren hürriyet iklimini yaratan insandı.

'Üç hürriyet' kavramını hepimizin kafasına yerleştiren büyük siyasetçi...

'Düşünce ve ifade hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti...'

'Bunlar olmadan kalkınma olamaz' diyen insan....

Yılda en az üç-beş kere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığı Osmangazi Köprüsü’nden geçip onun yaptırdığı otoyoldan İzmir’e gidiyorum.

Sonra Turgut Özal’ın yaptırdığı Çeşme yoluna girip Urla’ya geçiyorum....

Yollar yaşadığımız sürece hayatımıza kolaylık getiren güzel yatırımlar...

Ama çok iyi biliyorum ki, bir siyasetçinin tarihe bırakacağı asıl büyük miras yollar değil, vatandaşına sağladıkları özgürlük, adalet ve vicdan duyguları oluyor..."

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