Ertuğrul Özkök: Bir kere daha anladım ki her ülkenin hislerini kontrol edebilen gazetecilere ve merkez medyaya ihtiyacı var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD seçimini CNN International’dan izlediğini belirterek, "Bir kere daha anladım ki her ülkenin hislerini kontrol edebilen gazetecilere ve merkez medyaya ihtiyacı var" görüşünü savundu.

Özkök, "Belli ki Biden’ın kazanmasını isteyen bir ekipti...Ama bütün yayını bunu yayınlarına yansıtmadan öyle güzel sürdürdüler ki...Her eyalette neredeyse mahalle mahalle sonuçları verdiler, analiz ettiler.Kesin ve resmi sonuç gelmeden kimseyi galip ilan etmediler. Hatta tahminde bile bulunmadılar.Bazıları 36 saate yakın ekranda kaldılar... İlk geceki hissiyatım 'Trump yeniden kazanıyor' şeklindeydi..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ama öylesine sosyolojik ve matematiksel analizler yaptılar ki, seçimin henüz bitmediğini anladım.Bu yayını izlerken bir kere daha anladım ki...Her ülkenin hislerini kontrol edebilen gazetecilere ve merkez medyaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

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