Ertuğrul Özkök: 'Bir Başkadır' dizisinin 'günah keçisi' bir 'Beyaz Türk' olarak Peri, Türkiye’de kibriyle yüzleşmesi gereken tek profil o mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Netflix'te yayımlanan "Bir Başkadır" dizisinde 'günah keçisi'nin 'Beyaz Türk' olarak Peri karakterinin olduğunu belirtti. Özkök, "Türkiye’de kibriyle yüzleşmesi gereken tek profil o mu?" diye sordu.

Özkök, "Beklediğim gibi 'Bir Başkadır' dizisi sınırlarını aşıp bir başka tartışmayı başlattı... Ve gözler anında, herkese 'yukarıdan baktığı' söylenen psikiyatr 'Peri'ye çevrildi... Sadece gözler değil, işaretparmakları da 'Sizi gidi sizi Perigiller' tavrıyla sallanmaya başlandı. Anlaşılan dizinin 'günah keçisi' bir 'Beyaz Türk' olarak o..." düşüncesini dile getirdi.

'Peri' karakterini oynayan Defne Kayalar'ın T24’e verdiği mülakata yazısında yer veren Özkök, "Parmağını 'Peri'ye sallayıp şunu söylüyor: 'Peri’nin ‘Ben bilirim. Onlar güçlü ama ülke bizim’ gibi bir kibri ile yüzleşmemiz lazım...' Doğru Türkiye’nin her tür kibirle yüzleşmesi lazım... Tamam da Türkiye’de kibriyle yüzleşmesi gereken tek profil Peri mi... Türkiye son 20 yılda muhafazakâr orta kesimi yükselen, yeni zenginleri daha çok muhafazakâr kesimden çıkan bir ülke haline geldi... Ve bugün yüzleşilmesi gereken 'ülke bizim kibri' o kesimde de fazlasıyla var..." görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "O nedenle ülkemizdeki sevgisizliği ve kutuplaşmayı ortadan kaldırmak istiyorsak, bu yüzleşmeyi sadece bu klişeler üzerinden değil, daha geniş bir çerçevede; daha eldivensiz, daha cesur yapmalıyız... Suçu 'Beyaz Türk kibri' gibi bir klişe üzerine yıkıp sonra yüzleşme yaptık olmaz... Bakın böyle bir filmin sonunu da bir İzmirli Beyaz Türk olan Ferdi Özbeğen müziğinin birleştirici masumiyeti ile bağlıyoruz." ifadesini kullandı.