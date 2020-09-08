Ertuğrul Özkök: Bildiğimiz köşe yazarlığı artık bitti, yepyeni nesil yazarlığa geçmek gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Bildiğimiz bu köşe yazarlığı artık bitti... Bu yazıyı okuyunca anladım ki, artık yepyeni nesil yazarlığa geçmek gerekiyor..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "En büyük kaynağımız artık cep telefonu... Oradan aldığımız şeyler, onunla çektiğimiz fotoğraflar ve o gözle bakılan bir dünya... O nedenle bugünden itibaren yenil nesil bir logoyla karşınıza çıkacağım.Siyasetin birbirine yapışmış iki parantez işaretinin içine sıkıştığı bu dönemde, daha yaratıcı, daha eğlendirici, daha hikâye anlatıcı, daha farklı olmalıyız. Siyaseti de birbirinin Habil’le Kabil’i haline gelmiş yanlış siyamlı ikizler ıstırabından kurtarmanın tek yolu bu." ifadesini kullandı.

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