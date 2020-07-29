Ertuğrul Özkök: Ben 'pizza fırını erkeğiyim' parmak arası terlik giyerim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, oyuncu Tamer Karadağlı'nın parmak arası terlik giymeyi sevmediğini belirterek “Haluk da giymiyor. Ben bir erkeğin giymemesi gerektiğini düşünüyorum” açıklamasını bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Ben 'pizza fırını erkeğiyim' parmak arası terlik giyerim" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ben yazın parmak arası terliği sevenlerdenim. Sadece sevmem çok da cool bulurum. Bu yüzden, estetik bulmayan T24 yazarı Mehmet Yılmaz’la aramızda yıllardır süren bir polemik var. Ama bunu erkeklik meselesi olarak görenler de var. Mesela 'taşfırın erkeği' Tamer Karadağlı.. Deniz Akkaya ve Dr. Yusuf Topal’ın yaptığı 'Biz Bize' programında şöyle diyor: 'Ben bir erkeğin giymemesi gerektiğini düşünüyorum...' Sebebini anlayamadım. Acaba parmak arası terliği, ipli mayo gibi, bir tür ayak tangası olarak falan mı görüyor..." ifadesini kullandı.

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