Ertuğrul Özkök: Aynı pozu El Bab'dan da bekliyoruz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "Kardak" ziyareti sırasında çektirilen fotoğrafla ilgili olarak "O güven verici mütebessim fotoğrafa bakarken, içimden küçücük bir dilek de geçmedi değil. Aynı pozu 'El Bab cephesinden' bekliyorum. Çocuklarımız, komutanlarımız aslanlar gibi savaşıyor orada barbar bir terör örgütüne karşı" görüşünü dile getirdi. "Bugüne kadar 56 yiğidimizi, aslanımızı şehit verdik. O nedenle, şimdi aynı komutanlarımızdan, aynı selfie’yi, El Bab’dan bekliyorum" ifadesini kullanan Özkök, "Sonra da Başika’da, her gece parmakları tetikte bekleyen kahraman birliğimizin önünden de aynı poz" diye yazdı.

İhlas Haber Ajansı’na göre, Türkiye’den umreye giden bir gruba “referandum duası” okutulmuş...

Dua da şöyleymiş:

“Kâfirlere karşı evet diyoruz Ya Rabbi”

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Ahmet Hakan’la umreye gitmeden önce Ali Bulaç’tan güzel bir brifing almıştık.

Oradaki rehber hocamız da bize umre sırasında okunacak duaları söylemişti.

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Onlar arasında “referandum duası” diye bir dua yoktu. Bilebildiğim kadarı ile İslam’da da yok.

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Ama İslam’da “Hayır duası” diye bir şey var.

Araştırdım, o da şöyleymiş:

“Allah’ım... Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum...”

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Duaları referandumda kullanmak isteyenlere şunu söylemek isterim.

“Evet duası” yok ama “Hayır duası” var...

Onun da referandumdaki “Hayır” oyuyla yakından uzaktan alakası yok.

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En iyisi Kâbe’ye referandumu, camiye siyaseti, siyasete İslam’ı sokmamak, alet etmemek...

Kardak'taki mütebessim selfie kime mesajdı

KARDAK kayalıkları önündeki o pozu pek anlamadım...

Ortada bir sınır marazası yok, epeydir it dalaşı, sınır ihlali, göçmen kavgası falan da duymuyoruz...

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Bildiğimiz bir tek sorun, iade edilmeyen darbeciler...

Genelkurmay Başkanımızın, silah arkadaşlarıyla birlikte Kardak önünde verdiği o pozun belli ki bir anlamı var...

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Yunanistan’a bir şeyler demek istiyoruz da...

Herhalde o, “Sen darbecileri iade etmezsen ben de Kardak’a çıkarım”mesajı değil...

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Ama o kare güzeldi ve komutanlarımızı böyle mutlu, mütebessim gösteren kare bana şu mesajı verdi:

Ülkemiz emin ellerde, her şey yolunda ve biz de kendimizi güvende hissedebiliriz...

Komutanım, aynı selfie'yi El Bab'dan da bekliyoruz

O güven verici mütebessim fotoğrafa bakarken, içimden küçücük bir dilek de geçmedi değil...

Aynı pozu “El Bab cephesinden” bekliyorum...

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Çocuklarımız, komutanlarımız aslanlar gibi savaşıyor orada barbar bir terör örgütüne karşı...

Bugüne kadar 56 yiğidimizi, aslanımızı şehit verdik...

O nedenle, şimdi aynı komutanlarımızdan, aynı selfie’yi, El Bab’dan bekliyorum.

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Sonra da Başika’da, her gece parmakları tetikte bekleyen kahraman birliğimizin önünden de aynı poz....

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İnanın bu milli selfie hepimize, Kardak’takinden çok daha fazla güven ve huzur verecektir.

Acaba ziyaret sebebi hayranlık mı

GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İslamcı çevrelerin sevilen yazarı Nuri Pakdil’i evinde ziyarete gitmişler.

Bir de çektirdikleri fotoğrafları servis etmişler...

Giderek ilgi çekici bir ikili haline geliyorlar.

Darbe günü beraberler ve biz hâlâ ne konuştuklarını bilmiyoruz.

Meclis’teki Darbe Komisyonu onları dinlemek istiyor ama gelmiyorlar...

Sonra darbe komisyonu apar topar işini bitiriyor...

Ve şimdi, “kimseye bir şey açıklamama” alışkanlıkları yüzünden muhtemelen sebebini yine bilemeyeceğimiz bir ziyaret...

Yanlış anlaşılmasın, Nuri Pakdil benim de okuduğum bir yazar...

Yanlarında çok takdir ettiğim bir yazar olan Rasim Özdenören de varmış.

Ziyaretin nedeni sadece entelektüel bir edebi hayranlık ise, hiç olmazsa onu söylesinler...

Söz... İlk kutlayan ben olacağım.