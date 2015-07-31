Ertuğrul Özkök: Aydın Doğan, teröre karşı hep devletinin yanında yer aldı

Hükümete yakın medya organlarında Hürriyet gazetesine yönelik “Polisimizi PKK’nın öldürdüğünü gizliyorlar” eleştirilerine yanıt veren Ertuğrul Özkök, “Bu gazete ve sahibi, (Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan – T24) bütün hayatı boyunca, terörün her türlüsüne karşı mücadelede devletinin yanında yer aldı. Hem de, bizzat senin ve hempalarının, onu "devlet gazetesi" olarak aşağılamasını bile göğüsleyerek yaptı bunu” dedi.

Ertuğrul Özkök, yazısında “Neymiş, şehit subaydan bahsederken, yapanın PKK teröristi olduğunu saklamışız... Be adam, hiç farkında değilsin ki, o haber çok geç gelmiş, birinci sayfadan şehit subaylarımıza duyulan saygı, bizde yarattığı büyük infial bütün duygularıyla verilmiş... Ertesi günden itibaren bunu yapanın PKK olduğu manşetten teşhir edilmiş” görüşünü dile getirdi.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (31 Temmuz 2015) nüshasında, “Sen önce kendi mahallene bak” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Öylesine delirdiler...

Öylesine pervasızlaştılar, öylesine pespayeleştiler...

Öylesine şuursuzlaştılar ki...

"Adilik" denilen seviye bile, yaptıklarının yanında yüksek irtifa gibi kaldı...

* * *

Adamların gözü dönmüş...

Zaten olmayan akıllarını katıksız yemişler.

Vicdansızlıklarını da şuursuzluğun emrine amade, kiralık katili yapmışlar...

Yemiyorlar, içmiyorlar... Kin, nefret, adilik kusuyorlar...

Şimdi kalkmışlar, Aydın Doğan'ı, onun gazetesini...

Hürriyet'i, "Askerimizi PKK'nın öldürdüğünü gizliyorlar" iftirasıyla karalamaya uğraşıyorlar...

Bizi "PKK'yı desteklemekle" suçluyorlar.

* * *

Bak şuursuz, aklını mantığını yemiş bitirmiş kardeşim...

Bu gazete ve sahibi, bütün hayatı boyunca, terörün her türlüsüne karşı mücadelede devletinin yanında yer aldı.

Hem de, bizzat senin ve hempalarının, onu "devlet gazetesi" olarak aşağılamasını bile göğüsleyerek yaptı bunu.

* * *

Sadece mücadele etmedi...

Kurban verdi...

Terörist kurşunuyla can vermiş genel yayın yönetmeni cenazesi kaldırıldı bu gazetenin avlusundan...

* * *

Neymiş, şehit subaydan bahsederken, yapanın PKK teröristi olduğunu saklamışız...

Be adam, hiç farkında değilsin ki, o haber çok geç gelmiş, birinci sayfadan şehit subaylarımıza duyulan saygı, bizde yarattığı büyük infial bütün duygularıyla verilmiş...

Ertesi günden itibaren bunu yapanın PKK olduğu manşetten teşhir edilmiş...

* * *

Şimdi de ben sana sorayım.

Hadi içindeki bitmek tükenmek bilmeyen haset ve kinle Hürriyet'e bu iftirayı attın...

Kendi mahallenin öteki gazetesinin, hani şu "Damadın gazetesi" diye bilinen kâğıt parçasının aynı gün aynı haberi nasıl verdiğine baktın mı hiç?

Tek sütundu...

Bal gibi saklamıştı o haberi...

Üstelik ne birinci sayfasındaki anonslarda ne içerideki haberde bu işi PKK'nın yaptığına dair tek kelime vardı.

Be şuursuz adam, bu durum ortadayken, sen hangi mantıkla, hangi ahlakla, hangi vicdanla Hürriyet'e hesap soruyorsun.

* * *

Bak kardeşim, o şuursuz kafana bir kere daha yaz...

Hem Aydın Doğan hem Hürriyet, var olma mücadelesinde, hep devletinin yanında olmuştur...

Sen yarın o kirli elini PKK'ya yine uzatsan da...

PKK silahı bırakmadığı sürece Aydın Doğan ve Hürriyet teröre karşı mücadelesinden vazgeçmeyecektir.

Hem çözüm sürecini sonuna kadar destekleyecek hem de ülkenin bütünlüğü, devletin bekası için elinden geleni yapacaktır...

* * *

Aydın Doğan 40 yıla yakın süredir burada...

Sizin mahallenin hempaları daha dünün çocuğu...

Palavralarınıza pabuç bırakmayız...

Şantaj, iftira ve yalanlarınız ise, vız gelir tırıs gider...