Ertuğrul Özkök: Artık yaşamak için biz de mutasyona uğramalıyız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs’ten (Kovid-19) sonra herkesin ve her kurumun kendini yeniden tarif etmek zorunda kalacağını savundu Özkök, “Virüsler mutasyona uğrayıp bize saldırırken, bizim davranış kalıplarımız, zihin paradigmalarımız da ancak mutasyona uğrayıp buna cevap verebilecek.” düşüncesini dile getirdi.

Özkök, “Çinli uzmanlar, Japonya’da satılan bir grip ilacının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylüyorlarmış. Benim için haberin en ilginç yanı bu grip ilacını üreten Japon kuruluşuydu. Bu şirket Fuji’ydi. Fuji 20’nci yüzyılın 2 numaralı fotoğraf filmi üreticisiydi. Bir numaralı şirket ise Kodak’tı. Dünyada dijital devrim başlayınca, yani fotoğraf çekmek için film kullanımı bitince, Kodak şirketi battı.İşte o tarihlerde Fuji şirketi, mükemmel bir transformasyon yaşadı.

İsterseniz buna mutasyon da diyebilirsiniz. Çünkü şirket o günlerde çok ilginç bir şeyi keşfetti. Filmlerde kullandıkları bir madde cilt bakımı ve gençleşmesinde etken bir maddeydi. Şirket vizyoner bir yöneticinin yönetiminde kendini yeniden tarif etti. Ve bir anda güzellik ve cilt bakımı sektörünün öncülerinden biri haline geldi. Oradan sağlık sektörüne geçti. Ve bugün Japonya’nın en kârlı ve en başarılı şirketlerinden biri haline geldi. Ya dönemin efsanesi Kodak? Burnundan kıl aldırmayan bir dinozor gibi yok oldu.” ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Demek istediğim, bugünden itibaren şu soruyu sormaya başlamalıyız: Kriz sonrasının Kodak’ı kimler olacak? Yani eski bir film makarasına dönüp madara olacak. Kimler Fuji gibi mükemmel bir mutasyona uğrayacak.

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