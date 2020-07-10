Ertuğrul Özkök: Artık defile ve podyuma ihtiyaç yok

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, giyim sektöründe yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası değişiklikler olduğunu yazdı. Özkök, "Artık defile ve podyuma ihtiyaç yok" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Eski adıyla 'defile', yeni adıyla 'fashion show'un kamuoyunca pek bilinmeyen bazı özellikleri vardır. Bir defile ortalama 8 dakikadır... Bilemediniz 10... Tasarımcılar ve modaevleri yılda en az 4 defile veya fashion show yapar. Tasarımlarını sergileyecekleri bu şovlar için muazzam paralar harcarlar. Ve bu şovların, devlette bile görülmeyen çok katı protokol psikolojileri vardır. Şovu izleyecek moda yazarları ve seçkin seyirciler için birinci sırada oturmak tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir prestij meselesidir." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Dior yeni sezon tanıtım filmini kendi web sitesine koydu. Ayrıca YouTube’a yükledi. YouTube’da 48 saat içinde 400 bin kişiye yakın insan seyretti. Filmin yönetmeni Matteo Garrone de bunu kendi Instagram sayfasına koydu. Orada 136 bin kişi görüntüledi. Ayrıca Dior’un resmi Instagram sayfasının 31.5 milyon takipçisi var. Yani artık defile ve podyuma ihtiyaç yok." görüşünü savundu.

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