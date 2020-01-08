Ertuğrul Özkök: Altın Küre ödülünün sunucusu Ricky Gervais’in konuşması bana çok itici geldi, tipik bir Trump tarzı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Altın Küre ödülünün sunucusu Ricky Gervais’in yaptığı açılış konuşmasını yorumladı. Özkök, Gervais’in konuşmasının kendisine itici geldiğini dile getirdi.

TIKLAYIN | Altın Küre Ödülleri sunucusu Gervais: Çoğunuz okulda Greta'dan daha az zaman geçirdiniz; halka ders verecek konumda değilsiniz, ödülünüzü alın ve s... olup gidin

Özkök, “Adam ödül alacak kişilere gayet ukalaca ve küçümser havada “Ödül alınca siyasi konuşma yapmayın, bir şey bilmiyorsunuz, yapımcınıza ve menajerinize teşekkür edip s...r olun gidin” demiş ya... Oysa bana çok itici geldi... Üstten bakan, popülist bir tavır... Tipik bir Trump tarzı yani... Tamtamına bir ‘halk goygoyculuğu” görüşünü savundu.

Özkök yazısında, “Yahu arkadaş o törende ödül alması muhtemel filmleri yapan, oynayan insanlar kim görmüyor musun sen? Tarantino oturuyor orada... ‘Joker’ gibi harika bir isyan filmini çekenler orada... Trump’ın İran siyasetini eleştiren Jane Fonda oturuyor olabilirdi karşında... Sormazlar mı adama…’Arkadaş sen kimsin de bize hiza vermeye kalkıyorsun’ Bir de onun oynadığı filmlere bakıyorum. ‘Yurtdışında Bir Salak’. Filmde Recep İvedik tarzında güzel oluyor da, o salaklık kırmızı halı komiserliğine dönüşünce çok itici hale geliyor” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

77'cisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, açılış konuşmasında ABD'nin sinema sektörü ile alay ederek "Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin" dedi.

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