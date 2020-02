Altın Küre Ödülleri sunucusu Gervais: Çoğunuz okulda Greta'dan daha az zaman geçirdiniz; halka ders verecek konumda değilsiniz, ödülünüzü alın ve s... olup gidin

77'cisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, açılış konuşmasında ABD'nin sinema sektörü ile alay ederek "Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin" dedi.

Konuşmasına "Bu gece limuzinle geldim ve plaka Felicity Huffman tarafından yapılmıştı… Kızı için üzgünüm, tamam mı? Bu onun başına gelmiş olan en utanç verici şey olmalı. Babası da Wild Hogs filmindeydi" sözleriyle başlayan Gervais, "Bu gece burada birçok büyük ünlü var. Yani, efsaneler, ikonlar… Şu masada Al Pacino, Robert de Niro, Bebek Yoda Oh, hayır bu Joe Pesci" dedi.



"Sapkınlardan bahsetmişken, pedofili filmler için büyük bir yıldı" diyen Gervais, bunları, ‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’… ‘Two Popes’, ‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’… ‘Two Popes’ şeklinde sıraladı.

Gervais, "Herkes Netflix’i izliyor. Bu törene sadece benim çıkıyor olmam gerekiyordu. ‘Her şeyi kazanırsın, Netflix, iyi geceler. ‘Hayır, üç saat boyunca buradayız. Bu şovu izlemek yerine ‘After Life’ı izleyebilirsin. After Life, eşi kanserden öldüğü için kendini öldürmek isteyen bir adam hakkında bir dizi ve hâlâ bundan daha eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Quentin Taratino'nun Once Upon a Time… in Hollywood filminin süresinin uzunluğuna değinen Gervais, "Yaklaşık üç saat uzunluğunda. Leonardo Di Caprio prömiyere katıldı ve film sona erdiğinde sevgilisi artık onun için fazla yaşlıydı" dedi.

"Apple, The Morning Show'la televizyon işine girdi, Çin'de çalışma koşulları kötü işletmeleri olan bir şirketten haysiyet ve doğru iş yapmanın önemi üzerine müthiş bir dram. Yani, uyanık olduğunuzu söylüyorsunuz, ama iş yaptığınız şirket Çin'de" sözlerini kullanan Gervais, "Çalıştığınız şirketler inanılmaz. Apple, Amazon, Disney... IŞİD çevrimiçi bir platform kursa görüşmeler için hemen menajerinizi ararsınız değil mi? O yüzden bu akşam bir ödül kazanırsanız, bunu siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin" diye konuştu.

ABD'de 1944'ten itibaren her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Film dalında ödüle layık görülenler:

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story

En İyi Yönetmen: Sam Mendes - 1917

En İyi Senaryo: Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği: Hildur Gu?nadóttir - Joker

En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): Succession

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef - Ramy

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe - The Loudest Voice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams - Fosse/Verdon

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Stellan Skarsgard - Chernobyl

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Arquette - The Act