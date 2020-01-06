Altın Küre Ödülleri sunucusu Gervais: Çoğunuz okulda Greta'dan daha az zaman geçirdiniz; halka ders verecek konumda değilsiniz, ödülünüzü alın ve s... olup gidin

06 Ocak 2020 13:32
Gervais, "Herkes Netflix’i izliyor. Bu törene sadece benim çıkıyor olmam gerekiyordu. ‘Her şeyi kazanırsın, Netflix, iyi geceler. ‘Hayır, üç saat boyunca buradayız. Bu şovu izlemek yerine ‘After Life’ı izleyebilirsin. After Life, eşi kanserden öldüğü için kendini öldürmek isteyen bir adam hakkında bir dizi ve hâlâ bundan daha eğlenceli" ifadelerini kullandı.
Quentin Taratino'nun Once Upon a Time… in Hollywood filminin süresinin uzunluğuna değinen Gervais, "Yaklaşık üç saat uzunluğunda. Leonardo Di Caprio prömiyere katıldı ve film sona erdiğinde sevgilisi artık onun için fazla yaşlıydı" dedi.
"Apple, The Morning Show'la televizyon işine girdi, Çin'de çalışma koşulları kötü işletmeleri olan bir şirketten haysiyet ve doğru iş yapmanın önemi üzerine müthiş bir dram. Yani, uyanık olduğunuzu söylüyorsunuz, ama iş yaptığınız şirket Çin'de" sözlerini kullanan Gervais, "Çalıştığınız şirketler inanılmaz. Apple, Amazon, Disney... IŞİD çevrimiçi bir platform kursa görüşmeler için hemen menajerinizi ararsınız değil mi? O yüzden bu akşam bir ödül kazanırsanız, bunu siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin" diye konuştu.
ABD'de 1944'ten itibaren her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
Film dalında ödüle layık görülenler:
En İyi Film (Drama): 1917
En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Film (Animasyon): Missing Link
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story
En İyi Yönetmen: Sam Mendes - 1917
En İyi Senaryo: Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Film Müziği: Hildur Gu?nadóttir - Joker
En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)
En İyi TV dizisi (Drama): Succession
En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag
En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl
En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef - Ramy
En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge - Fleabag
En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox - Succession
En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe - The Loudest Voice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams - Fosse/Verdon
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Stellan Skarsgard - Chernobyl
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Arquette - The Act
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