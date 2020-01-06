Altın Küre Ödülleri sunucusu Gervais: Çoğunuz okulda Greta'dan daha az zaman geçirdiniz; halka ders verecek konumda değilsiniz, ödülünüzü alın ve s... olup gidin

77'cisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, açılış konuşmasında ABD'nin sinema sektörü ile alay ederek "Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin" dedi.

Konuşmasına "Bu gece limuzinle geldim ve plaka Felicity Huffman tarafından yapılmıştı… Kızı için üzgünüm, tamam mı? Bu onun başına gelmiş olan en utanç verici şey olmalı. Babası da Wild Hogs filmindeydi" sözleriyle başlayan Gervais, "Bu gece burada birçok büyük ünlü var. Yani, efsaneler, ikonlar… Şu masada Al Pacino, Robert de Niro, Bebek Yoda Oh, hayır bu Joe Pesci" dedi.



"Sapkınlardan bahsetmişken, pedofili filmler için büyük bir yıldı" diyen Gervais, bunları, ‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’… ‘Two Popes’, ‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’… ‘Two Popes’ şeklinde sıraladı.