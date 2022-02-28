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Medya

Ertuğrul Özkök: Altılı toplantıdan ilk haber, davetli 210 gazeteci kim?

28 Şubat 2022 11:28

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması ve ortak mutabakat metnini açıklayacağı toplantıya davetli olan gazetecilerin listesini paylaştı. 

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Altılı toplantıdan ilk haber, davetli 210 gazeteci kim?" başlıklı yazısı şöyle: 

Bu yazıyı İstanbul Ankara yolu üzerinde arabadan yazıyorum.

Bugün saat 13.00'te başlayacak olan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza törenine” gidiyorum.

Birazdan Türk siyasi hayatında tarihi önemde bir imza törenine tanık olacağız.

Belki de Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki yönetim sisteminin temelleri atılmış olacak.

Bir şeyi merak ettim.

Ayrım yok, akreditasyon yok

Acaba bu toplantıya hangi gazeteciler davet edildi?

Bugünkü iktidar uzunca süredir medya ile ilişkilerinde çok seçici bir akreditasyon sistemi uyguluyor.

Acaba bu toplantıda da böyle bir anlayış var mıydı?

Toplantıyı düzenleyenlerden davetli gazeteci listesini istedim.

Çok ilginç bir liste geldi

Adını göremedim tek gazete

BİR: Bugüne kadar gördüğüm en geniş kapsamlı gazeteci listesiydi. Tam 218 gazeteci ve Youtuber davetli.

İKİ: Liste hazırlanırken en küçük bir ayırım yapılmamış.

Cumhuriyet, Sözcü gazetesi de var, Sabah, Hürriyet, Yeni Şafak, Akşam da var, Evrensel de var, Yeni Çağ da var, Erbil’de çıkan Kürt gazetesi Rudaw, Yeni Asya, Milli Gazete, Kanal 7, A Haber de var.

Ahmet Hakan da var, Fatih Altaylı, Mehmet Yılmaz da…

Levent Gültekin de var, Akif Beki, Mustafa Karaalioğlu, Murat Kelkitlioğlu da var.

İsmet Berkan da var, Muharrem Sarıkaya da…

RTÜK’ün lisans istediği VOA, Deutsche Welle, Independent, Ajans France Press, Sputnik de var.

Bu arada gözaltına alınan “Kendine Muhabir” ve “İlaveTV” mensupları da var.

Göremediğim tek gazete Akit’ti.

İşte birazdan başlayacak toplantıya davet edilen gazetecilerin tam listesi…

  1. NURCAN GÖKDEMİR - Birgün
  2. SERTAÇ EŞ - Cumhuriyet
  3. SAYGI ÖZTÜRK - SÖZCÜ
  4. MARUF BUZCUGİL - DÜNYA
  5. ORHAN UĞUROĞLU - YENİÇAĞ
  6. HANDE FIRAT- HÜRRİYET
  7. DİDEM ÖZEL TÜMER -MİLLİYET
  8. HAKAN ÇELİK - POSTA GAZETESİ
  9. OKAN MÜDERRİSOĞLU - SABAH
  10. EMİN PAZRCI
  11. YUSUF ZİYA CÖMERT- KARAR
  12. MUSTAFA YILMAZ - MİLLİ GAZERTE
  13. BATUHAN YAŞAR - TGRT HABER
  14. MEHMET KARA - YENİ ASYA
  15. FAZLI ŞAHAN - YENİ ŞAFAK
  16. BİRKAN BULUT - EVRENSEL
  17. SİBEL ERDEM - HABERTÜRK TV
  18. ZEYNEP IŞUNSU TEZKAN - HABER GLOBAL
  19. TÜLAY ÜNAL ÖÇTEN - FOX TV
  20. İSMAİL DÜKEL -KRT TV
  21. SERHAN ASKER - HALK TV
  22. BARAN ŞEVİŞOĞLU - NTV - STAR
  23. DİCLE CANOVA - CNN TÜRK
  24. SERDAR AKYÖN - TELE1
  25. DENİZ ADALI - ULUSAL KANAL
  26. ŞEBNEM BURSALI - ATV
  27. MEHMET ACET - KANAL 7
  28. MELİK YİĞİTEL - KANAL 24
  29. MURAT AKGÜN -A HABER
  30. ZAFER ŞAHİN - KANAL D
  31. MEHMET RİGAN - TV100
  32. NERGİS DEMİRKAYA - GAZETE DUVAR
  33. GÖKÇER TAHİNCİOĞLU - T24
  34. ALİ VERVER - GAZETE İKİNCİ YÜZYIL
  35. MURAT YETKİN - YETKİN REPORT
  36. RIDVAN AKAR - GERÇEK GÜNDEM
  37. YILDIZ YAZICIOĞLU AMERİKANIN SESİ
  38. ALTAN SANCAR - DİKEN
  39. FETHİ YILMAZ
  40. AYSE SAYIN - BBC TÜRKÇE
  41. SEDA TAŞKIN- ARTI GERÇEK
  42. ALİ HAYDAR RIFAT - POLİTİK YOL
  43. GÜLSEN SOLAKER - DW
  44. ŞEBNEM ARSU
  45. ŞEVKET HERKİ - RUDAW
  46. ORHAN COŞKUN
  47. FIRAT KOZOK - BLOOMBERG
  48. AHMET DİŞBUDAK INDEPENDENT
  49. HIDIR GÖKTAŞ - MEDYASCOPE
  50. MUSTAFA YILMAZ -ZDF
  51. MEHTAP GÖKDEMİR - MİLLİYET
  52. SARP SAĞKAL - CUMHURİYET
  53. BAŞAK KAYA - SÖZCÜ
  54. HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN
  55. HİLAL KÖYLÜ - DW
  56. MURAT AKSOY - POLİTİKYOL
  57. ÖZLEM GÜRSES- HALK TV
  58. SAVAŞ KERİMOĞLU - KRT
  59. MUSTAFA KARAALİOĞLU - KARAR
  60. SUAT TOKTAŞ - HALK TV
  61. BARIŞ PEHLİVAN
  62. BARIŞ TERKOĞLU
  63. AHMET TAŞGETİREN - KARAR
  64. MEHMET AKİF ERSOY - HABERTÜRK
  65. KÜBRA PAR - HABERTÜRK
  66. ŞİRİN PAYZIN - T24
  67. İSMAİL SAYMAZ - HALK TV
  68. AHMET HAKAN - HÜRRİYET
  69. FATİH ALTAYLI - HABERTÜRK
  70. İRFAN DEĞİRMENCİ - HALK TV
  71. NAZLI ÇELİK- STAR
  72. DENİZ BAYRAMOĞLU - KANAL D
  73. İSMAİL KÜÇÜKKAYA - FOX
  74. SELÇUK TEPELİ - FOX
  75. ALEV COŞKUN - CUMHURİYET
  76. MUSTAFA BALBAY - CUMHURİYET
  77. TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU -CUMHURİYET
  78. YALÇIN DOĞAN - T24
  79. ZAFR ARAPKİRLİ - KRT TV
  80. EMRE KONGAR - CUMHURİYET
  81. YALÇIN KARATEPE - BİRGÜN
  82. FİKRET BİLA
  83. UĞUR DÜNDAR - SÖZCÜ
  84. MURAT ÇELİK - POSTA
  85. ABDÜLKADİR ÖZKAN - MİLLİ GAZETE
  86. ŞÜKRÜ BULUT - YENİ ASYA
  87. TAYFUN ATAY - GAZETE PENCERE
  88. TAHA AKYOL - KARAR
  89. ŞEREF OĞUZ - DÜNYA
  90. SEDAT ERGİN - HÜRRİYET
  91. MEHMET YILMAZ - T24
  92. YEKTA KOPAN - OKSİJEN
  93. MURAT SABUNCU - T24
  94. SEDAT BOZKURT - GAZETE DUVAR
  95. ELİF ÇAKIR - KARAR
  96. AYTUNÇ ERKİN  - SÖZCÜ
  97. GÜNEL CANTAL - YOUTUBE
  98. YILDIRAY OĞUR - KARAR
  99. MEHMET OCAKTAN - KARAR
  100. İBRAHİM KİRAS - KARAR
  101. HAKAN ALBAYRAK - KARAR
  102. AKİF BEKİ - KARAR
  103. HATEM ETE
  104. ALİ BAYRAMOĞLU - KARAR
  105. MUHAMMED VEFA ÖZALP - TV5
  106. MURAT AĞIREL
  107. NEVŞİN MENGÜ - FOX
  108. NAGEHAN ALÇI- HABERTÜRK
  109. GÜRKAN HACIR - KRT
  110. DENİZ ZEYREK -SÖZCÜ
  111. ÇİĞDEM TOKER - SÖZCÜ
  112. DOĞAN ŞENTÜRK - FOX
  113. A. CEVDET UĞRAŞ - ANAYURT
  114. ENES ÖZKAN
  115. SUAT ELİNÜYÜK - EGE7GÜNMEDYA
  116. OSMAN NURİ CERİT - SPUTNİK
  117. MAHİR BOZTEPE
  118. ŞABAN SEVİNÇ- BİZM TV
  119. FEHMİ ÇALMUK
  120. TALAT ATİLLA - TURKTIME
  121. YAVIZ OĞHAN
  122. ECE SEÇİL ŞAHİN 
  123. MERDAN YANARDAĞ - TELE1
  124. ARİF KIZILYALIN - CUMHURİYET
  125. FARUK DEMİREL - HABERTÜRK
  126. İPEK ÖZBEY - HALK TV
  127. CANBORAY SOYKAN - ENPOLİTİK.COM
  128. GÖKHAN ÖZBEK - 23 DERECE
  129. NECDET SARAÇ
  130. İLKER KARAGÖZ - FOX
  131. ÜNSAN ÜNLÜ
  132. KEMAL AVCI - ARTI TV
  133. VEYSEL KAVRAYAN UHA
  134. NİHAL BENGİSU KARACA - HABERTÜRK
  135. GÜRKAN ZENGİN
  136. TARIK ÇELENK
  137. HAKAN AKSAY- GAZETE DUVAR
  138. ERTUĞRUL ÖZKÖK
  139. İBRAHİM KAHVECİ - KARAR
  140. SEMRA ALKAN - KARAR
  141. İSMET BERKAN - KARAR
  142. NAZIM ALPMAN  - ARTI GERÇEK
  143. MEHVEŞ EVİN
  144. BANU GÜVEN- DW TÜRKÇE
  145. PINAR ÖĞÜNÇ - GAZETE DUVAR
  146. ARİF KOCABIYIK - İLAVE TV
  147. SONER YALÇIN
  148. HASAN CEMAL - T24
  149. ÇAĞLAR CİLARA - YOUTUBE
  150. CÜNEYT ÖZDEMİR
  151. EMİN ÇAPA
  152. ONUR ŞAHİN - YURTTAŞ TV
  153. UMUT DOĞAN YILDIZ - YURTTAŞ TV
  154. CAN BURSALI - INDEPENDENT TÜRKİYE
  155. NEVZAT ÇİÇEK - INDEPENDENT TÜRKİYE
  156. RUŞEN ÇAKIR - MEDYASCOPE
  157. HARUN GÖKSEL - MELTEM TV
  158. NEŞAT GÜNDOĞDU - MİLAT GAZETESİ
  159. MEHMET KOYUNCU
  160. RAZİYE AKKOÇ - AFP
  161. GÖKSEL BOZKURT - ANKA
  162. SİBEL HÜRTAŞ - ARTI GERÇEK
  163. EMİN VAROL
  164. MUHARREM SARIKAYA - HABERTÜRK
  165. ERSİN ERCAN -DHA
  166. FETHİ BARIŞ PARLAK - DÜNYA
  167. MİRGÜN CABAS
  168. KEMAL ÖZTÜRK
  169. HASAN KÖKSOY - KENDİNE MUHABİR
  170. EMİN ÇÖLAŞAN - SÖZCÜ
  171. İBRAHİM SEVGİLİ - DOĞRU HABER AJANSI
  172. YILMAZ ÖZDİL - SÖZCÜ
  173. DÜZGÜN KARATAŞ - DÜZGÜN HABER
  174. MEHMET ŞEHİRLİ SÖZCÜ
  175. ZEYNEP GÜRCANLI
  176. KADRİ GÜRSEL
  177. YETVART DANZİKYAN - AGOS
  178. FATİH POLAT - EVRENSEŞ
  179. METE BELOVACIKLI - MİLLİYET
  180. KAZIM GÜLEÇYÜZ YENİ ASYA
  181. HÜSEYİN LİKOĞLU - YENİ ŞAFAK
  182. BİLAL BAŞER - YURT
  183. AÇIL SEZEN - BLOOMBERG HT
  184. HAKAN AYGÜN - FLASH TV
  185. TUBA ATAV - HABER GLOBAL
  186. MURAT YALNIZ - HABERTÜRK
  187. FİKRET BULUT - KRT
  188. TOYGUN ATİLLA
  189. AYNUR DEMİRTAŞ - SHOW TV
  190. ALİŞER DELEK - SÖZCÜ
  191. YAŞAR AYDIN - BİRGÜN
  192. MUSTAFA KURTAŞ - TV5
  193. HALİL DEMİR - NTV
  194. MUSTAFA ÇİM - CEM TV
  195. ALİ HAYDAR BİRBEN KANAL B
  196. MURAT KELKİTLİOĞLU - TV100
  197. TÜRKÜ OKTAY - ONEDİO
  198. BBN TV
  199. OSMAN SERT
  200. LEVENT GÜLTEKİN
  201. FATİH ATİK
  202. AYŞE SUCU - SÖZCÜ
  203. CEVHER İLHAN - YENİ ASYA
  204. FURKAN DİNÇASLAN - TAMGATÜRK
  205. DHA
  206. EMRE TAŞKIRAN
  207. CENGİZ SUNAR
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