Ertuğrul Özkök: Altılı toplantıdan ilk haber, davetli 210 gazeteci kim?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması ve ortak mutabakat metnini açıklayacağı toplantıya davetli olan gazetecilerin listesini paylaştı.
Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Altılı toplantıdan ilk haber, davetli 210 gazeteci kim?" başlıklı yazısı şöyle:
Bu yazıyı İstanbul Ankara yolu üzerinde arabadan yazıyorum.
Bugün saat 13.00'te başlayacak olan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza törenine” gidiyorum.
Birazdan Türk siyasi hayatında tarihi önemde bir imza törenine tanık olacağız.
Belki de Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki yönetim sisteminin temelleri atılmış olacak.
Bir şeyi merak ettim.
Ayrım yok, akreditasyon yok
Acaba bu toplantıya hangi gazeteciler davet edildi?
Bugünkü iktidar uzunca süredir medya ile ilişkilerinde çok seçici bir akreditasyon sistemi uyguluyor.
Acaba bu toplantıda da böyle bir anlayış var mıydı?
Toplantıyı düzenleyenlerden davetli gazeteci listesini istedim.
Çok ilginç bir liste geldi
Adını göremedim tek gazete
BİR: Bugüne kadar gördüğüm en geniş kapsamlı gazeteci listesiydi. Tam 218 gazeteci ve Youtuber davetli.
İKİ: Liste hazırlanırken en küçük bir ayırım yapılmamış.
Cumhuriyet, Sözcü gazetesi de var, Sabah, Hürriyet, Yeni Şafak, Akşam da var, Evrensel de var, Yeni Çağ da var, Erbil’de çıkan Kürt gazetesi Rudaw, Yeni Asya, Milli Gazete, Kanal 7, A Haber de var.
Ahmet Hakan da var, Fatih Altaylı, Mehmet Yılmaz da…
Levent Gültekin de var, Akif Beki, Mustafa Karaalioğlu, Murat Kelkitlioğlu da var.
İsmet Berkan da var, Muharrem Sarıkaya da…
RTÜK’ün lisans istediği VOA, Deutsche Welle, Independent, Ajans France Press, Sputnik de var.
Bu arada gözaltına alınan “Kendine Muhabir” ve “İlaveTV” mensupları da var.
Göremediğim tek gazete Akit’ti.
İşte birazdan başlayacak toplantıya davet edilen gazetecilerin tam listesi…
- NURCAN GÖKDEMİR - Birgün
- SERTAÇ EŞ - Cumhuriyet
- SAYGI ÖZTÜRK - SÖZCÜ
- MARUF BUZCUGİL - DÜNYA
- ORHAN UĞUROĞLU - YENİÇAĞ
- HANDE FIRAT- HÜRRİYET
- DİDEM ÖZEL TÜMER -MİLLİYET
- HAKAN ÇELİK - POSTA GAZETESİ
- OKAN MÜDERRİSOĞLU - SABAH
- EMİN PAZRCI
- YUSUF ZİYA CÖMERT- KARAR
- MUSTAFA YILMAZ - MİLLİ GAZERTE
- BATUHAN YAŞAR - TGRT HABER
- MEHMET KARA - YENİ ASYA
- FAZLI ŞAHAN - YENİ ŞAFAK
- BİRKAN BULUT - EVRENSEL
- SİBEL ERDEM - HABERTÜRK TV
- ZEYNEP IŞUNSU TEZKAN - HABER GLOBAL
- TÜLAY ÜNAL ÖÇTEN - FOX TV
- İSMAİL DÜKEL -KRT TV
- SERHAN ASKER - HALK TV
- BARAN ŞEVİŞOĞLU - NTV - STAR
- DİCLE CANOVA - CNN TÜRK
- SERDAR AKYÖN - TELE1
- DENİZ ADALI - ULUSAL KANAL
- ŞEBNEM BURSALI - ATV
- MEHMET ACET - KANAL 7
- MELİK YİĞİTEL - KANAL 24
- MURAT AKGÜN -A HABER
- ZAFER ŞAHİN - KANAL D
- MEHMET RİGAN - TV100
- NERGİS DEMİRKAYA - GAZETE DUVAR
- GÖKÇER TAHİNCİOĞLU - T24
- ALİ VERVER - GAZETE İKİNCİ YÜZYIL
- MURAT YETKİN - YETKİN REPORT
- RIDVAN AKAR - GERÇEK GÜNDEM
- YILDIZ YAZICIOĞLU AMERİKANIN SESİ
- ALTAN SANCAR - DİKEN
- FETHİ YILMAZ
- AYSE SAYIN - BBC TÜRKÇE
- SEDA TAŞKIN- ARTI GERÇEK
- ALİ HAYDAR RIFAT - POLİTİK YOL
- GÜLSEN SOLAKER - DW
- ŞEBNEM ARSU
- ŞEVKET HERKİ - RUDAW
- ORHAN COŞKUN
- FIRAT KOZOK - BLOOMBERG
- AHMET DİŞBUDAK INDEPENDENT
- HIDIR GÖKTAŞ - MEDYASCOPE
- MUSTAFA YILMAZ -ZDF
- MEHTAP GÖKDEMİR - MİLLİYET
- SARP SAĞKAL - CUMHURİYET
- BAŞAK KAYA - SÖZCÜ
- HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN
- HİLAL KÖYLÜ - DW
- MURAT AKSOY - POLİTİKYOL
- ÖZLEM GÜRSES- HALK TV
- SAVAŞ KERİMOĞLU - KRT
- MUSTAFA KARAALİOĞLU - KARAR
- SUAT TOKTAŞ - HALK TV
- BARIŞ PEHLİVAN
- BARIŞ TERKOĞLU
- AHMET TAŞGETİREN - KARAR
- MEHMET AKİF ERSOY - HABERTÜRK
- KÜBRA PAR - HABERTÜRK
- ŞİRİN PAYZIN - T24
- İSMAİL SAYMAZ - HALK TV
- AHMET HAKAN - HÜRRİYET
- FATİH ALTAYLI - HABERTÜRK
- İRFAN DEĞİRMENCİ - HALK TV
- NAZLI ÇELİK- STAR
- DENİZ BAYRAMOĞLU - KANAL D
- İSMAİL KÜÇÜKKAYA - FOX
- SELÇUK TEPELİ - FOX
- ALEV COŞKUN - CUMHURİYET
- MUSTAFA BALBAY - CUMHURİYET
- TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU -CUMHURİYET
- YALÇIN DOĞAN - T24
- ZAFR ARAPKİRLİ - KRT TV
- EMRE KONGAR - CUMHURİYET
- YALÇIN KARATEPE - BİRGÜN
- FİKRET BİLA
- UĞUR DÜNDAR - SÖZCÜ
- MURAT ÇELİK - POSTA
- ABDÜLKADİR ÖZKAN - MİLLİ GAZETE
- ŞÜKRÜ BULUT - YENİ ASYA
- TAYFUN ATAY - GAZETE PENCERE
- TAHA AKYOL - KARAR
- ŞEREF OĞUZ - DÜNYA
- SEDAT ERGİN - HÜRRİYET
- MEHMET YILMAZ - T24
- YEKTA KOPAN - OKSİJEN
- MURAT SABUNCU - T24
- SEDAT BOZKURT - GAZETE DUVAR
- ELİF ÇAKIR - KARAR
- AYTUNÇ ERKİN - SÖZCÜ
- GÜNEL CANTAL - YOUTUBE
- YILDIRAY OĞUR - KARAR
- MEHMET OCAKTAN - KARAR
- İBRAHİM KİRAS - KARAR
- HAKAN ALBAYRAK - KARAR
- AKİF BEKİ - KARAR
- HATEM ETE
- ALİ BAYRAMOĞLU - KARAR
- MUHAMMED VEFA ÖZALP - TV5
- MURAT AĞIREL
- NEVŞİN MENGÜ - FOX
- NAGEHAN ALÇI- HABERTÜRK
- GÜRKAN HACIR - KRT
- DENİZ ZEYREK -SÖZCÜ
- ÇİĞDEM TOKER - SÖZCÜ
- DOĞAN ŞENTÜRK - FOX
- A. CEVDET UĞRAŞ - ANAYURT
- ENES ÖZKAN
- SUAT ELİNÜYÜK - EGE7GÜNMEDYA
- OSMAN NURİ CERİT - SPUTNİK
- MAHİR BOZTEPE
- ŞABAN SEVİNÇ- BİZM TV
- FEHMİ ÇALMUK
- TALAT ATİLLA - TURKTIME
- YAVIZ OĞHAN
- ECE SEÇİL ŞAHİN
- MERDAN YANARDAĞ - TELE1
- ARİF KIZILYALIN - CUMHURİYET
- FARUK DEMİREL - HABERTÜRK
- İPEK ÖZBEY - HALK TV
- CANBORAY SOYKAN - ENPOLİTİK.COM
- GÖKHAN ÖZBEK - 23 DERECE
- NECDET SARAÇ
- İLKER KARAGÖZ - FOX
- ÜNSAN ÜNLÜ
- KEMAL AVCI - ARTI TV
- VEYSEL KAVRAYAN UHA
- NİHAL BENGİSU KARACA - HABERTÜRK
- GÜRKAN ZENGİN
- TARIK ÇELENK
- HAKAN AKSAY- GAZETE DUVAR
- ERTUĞRUL ÖZKÖK
- İBRAHİM KAHVECİ - KARAR
- SEMRA ALKAN - KARAR
- İSMET BERKAN - KARAR
- NAZIM ALPMAN - ARTI GERÇEK
- MEHVEŞ EVİN
- BANU GÜVEN- DW TÜRKÇE
- PINAR ÖĞÜNÇ - GAZETE DUVAR
- ARİF KOCABIYIK - İLAVE TV
- SONER YALÇIN
- HASAN CEMAL - T24
- ÇAĞLAR CİLARA - YOUTUBE
- CÜNEYT ÖZDEMİR
- EMİN ÇAPA
- ONUR ŞAHİN - YURTTAŞ TV
- UMUT DOĞAN YILDIZ - YURTTAŞ TV
- CAN BURSALI - INDEPENDENT TÜRKİYE
- NEVZAT ÇİÇEK - INDEPENDENT TÜRKİYE
- RUŞEN ÇAKIR - MEDYASCOPE
- HARUN GÖKSEL - MELTEM TV
- NEŞAT GÜNDOĞDU - MİLAT GAZETESİ
- MEHMET KOYUNCU
- RAZİYE AKKOÇ - AFP
- GÖKSEL BOZKURT - ANKA
- SİBEL HÜRTAŞ - ARTI GERÇEK
- EMİN VAROL
- MUHARREM SARIKAYA - HABERTÜRK
- ERSİN ERCAN -DHA
- FETHİ BARIŞ PARLAK - DÜNYA
- MİRGÜN CABAS
- KEMAL ÖZTÜRK
- HASAN KÖKSOY - KENDİNE MUHABİR
- EMİN ÇÖLAŞAN - SÖZCÜ
- İBRAHİM SEVGİLİ - DOĞRU HABER AJANSI
- YILMAZ ÖZDİL - SÖZCÜ
- DÜZGÜN KARATAŞ - DÜZGÜN HABER
- MEHMET ŞEHİRLİ SÖZCÜ
- ZEYNEP GÜRCANLI
- KADRİ GÜRSEL
- YETVART DANZİKYAN - AGOS
- FATİH POLAT - EVRENSEŞ
- METE BELOVACIKLI - MİLLİYET
- KAZIM GÜLEÇYÜZ YENİ ASYA
- HÜSEYİN LİKOĞLU - YENİ ŞAFAK
- BİLAL BAŞER - YURT
- AÇIL SEZEN - BLOOMBERG HT
- HAKAN AYGÜN - FLASH TV
- TUBA ATAV - HABER GLOBAL
- MURAT YALNIZ - HABERTÜRK
- FİKRET BULUT - KRT
- TOYGUN ATİLLA
- AYNUR DEMİRTAŞ - SHOW TV
- ALİŞER DELEK - SÖZCÜ
- YAŞAR AYDIN - BİRGÜN
- MUSTAFA KURTAŞ - TV5
- HALİL DEMİR - NTV
- MUSTAFA ÇİM - CEM TV
- ALİ HAYDAR BİRBEN KANAL B
- MURAT KELKİTLİOĞLU - TV100
- TÜRKÜ OKTAY - ONEDİO
- BBN TV
- OSMAN SERT
- LEVENT GÜLTEKİN
- FATİH ATİK
- AYŞE SUCU - SÖZCÜ
- CEVHER İLHAN - YENİ ASYA
- FURKAN DİNÇASLAN - TAMGATÜRK
- DHA
- EMRE TAŞKIRAN
- CENGİZ SUNAR
- MELİK İSLAM
- CENGİZHAN ÇELİKER
- İLKER EZBİAY