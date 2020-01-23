Ertuğrul Özkök: Allahım ben nasıl böyle ‘Şiki şiki Baba’cı oldum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, iki dakik arayla birbirine zıt iki şarkı dinlediğini, iki şarkının da kendisini mahvettiğini yazdı. “Bir yandan Mazhar Alanson’un ‘Yazan Âşık’ını dinliyorum. Alıp götürüyor beni. Sonra birden ikinci ruhum uyanıyor. İki dakika sonra Beyazıt’la Ayla Çelik’in “Şiki Şiki Baba”sı moduna giriyorum. Nasıl oluyor da o hüzünlü, duygusal adamı anında satıp ‘Şiki şiki baba’ diyerek, hem de böyle uzatarak söylüyor buluyorum kendimi” ifadesini kullandı.

Özkök, “Tuhafım yani. Bir Ankaralı, bir Egeli.. Bipolar hallerde yaşıyorum” görüşünü savundu.

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