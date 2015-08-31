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Ertuğrul Özkök: Affedilemez bir hata yaptım

'Hulusi Akar gibi çok iyi yetişmiş bir komutanın böyle bir hata yapmayacağını düşünmem lazımdı'

31 Ağustos 2015 17:25

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 30 Ağustos mesajında kendisinden “Başkomutan” olarak bahsettiğine dikkat çekerek, "Başkomutanlık Genelkurmay Başkanı'na mı geçti, fiili bir savaşa mı girdik?" sorusunu gündeme getiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Hiç kıvırtmadan söyleyeyim. Büyük ve affedilmez bir dikkatsizlik yapmışım" dedi. "Hulusi Akar, o sözleri Atatürk'ün yaptığı konuşmadan aktarmış" diyen Özkök, "Yani o cümle kendisine değil Atatürk'e ait. Ah şu gazetecilik heyecanı. İnsanı vezir de eder, sefil de... Bugün beni sefil etti. Kadere bakın...Sıfırı hakettim. Hulusi Akar gibi çok iyi yetişmiş bir komutanın böyle bir hata yapmayacağını da düşünmem lazımdı. O yüzden kendi kendime, kırmızı kart gösteriyor, 2 gün yazmama cezası veriyorum" ifadesini kullandı. 

Özkök'ün Hürriyet'te "Kendi kendime iki gün yazmama cezası" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

 

 

 

Dünkü yazımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bir cümleye takılmış ve kendisinden "Başkomutan" olarak söz ettiğini, oysa başkomutanlığın cumhurbaşkanı tarafından temsil edildiğini yazmıştım.

* * *

Hiç kıvırtmadan söyleyeyim.

Büyük ve affedilmez bir dikkatsizlik yapmışım.

* * *

Genelkurmay Başkanı o sözleri, Atatürk'ün yaptığı konuşmadan aktarmış. Yani o cümle kendisine değil Atatürk'e ait. Ah şu gazetecilik heyecanı. İnsanı vezir de eder, sefil de...
Bugün beni sefil etti. Kadere bakın...
Güzel bir olay yakaladım derken, sabahtan beri tebrik kabul ederken, meğer felaket bir gafın ödüllerini toplamaya çalışıyormuşum.

* * *

Sıfırı hak ettim.
Kim ne derse haklıdır, kabulümdür.
Hulusi Akar gibi çok iyi yetişmiş bir komutanın böyle bir hata yapmayacağını da düşünmem lazımdı.
O yüzden kendi kendime, kırmızı kart gösteriyor, 2 gün yazmama cezası veriyorum.
Perşembe gününe kadar yazı yazmayacağım.
Benden hazzetmeyenler ödül olarak da kabul edebilir.

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