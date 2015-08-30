'Başkomutanlık Genelkurmay Başkanı'na mı geçti, fiili bir savaşa mı girdik?'

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 30 Ağustos mesajında 14 yerde “Türk” ifadesinin geçtiğine dikkat çeken Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Bizim sistemimizde çok önemli 2 yerde ‘Türk’ değil, özellikle ‘Türkiye’ ifadesi kullanılır. ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ve "Türkiye Cumhuriyeti... Ve çok doğrudur” dedi.

Özkök, Akar’ın mesajında kendisinden “Başkomutan” olarak bahsettiğini belirterek, anayasanın 117. maddesinde "Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir" denildiğini hatırlattı.

Özkök ilgili maddede "Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir" denildiğine de dikkat çekerek “Şimdi Zafer Bayramı mesajında kullanılan ‘başkomutan’ ifadesini nasıl değerlendireceğiz? İlan edilmemiş, fiili bir savaştayız da, başkomutanlık Genelkurmay Başkanı'na mı geçti?” diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (30 Ağustos 2015) nüshasında, "Devletimizin adı nedir" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Biliyorum, absürd bir soru.

Devletimizin içte ve dışta bütün resmi tabelalardaki adı şudur: "Türkiye Cumhuriyeti..."

Öyleyse neden böyle bir soru, neden böyle bir başlık... Anlatayım.

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Yeni Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okurken, çok ilginç bazı şeyler dikkatimi çekti.

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Özetle şunlar:

-"Türk" ifadesinin yeniden yükselişi: Konuşmada tam 14 ayrı yerde "Türk" ifadesi geçiyor.

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-Dikkatle seçilmiş tamlamalar: Bu 9 ayrı kelime, 9 ayrı tamlama olarak kullanılmış.

"Türk tarihi", "Türk yurdu", "Türk devleti", Türk ordusu", "Türk subayı', "Türk milleti", "Türk inkılabı", "Türk Silahlı Kuvvetleri", "Türk Silahlı Kuvvetleri günü".

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-"Türk yurdu" tanımı: Konuşmada, 1071'deki Malazgirt Savaşı'nın, "Anadolu'nun Türk yurdu haline gelişini tescillediği" belirtiliyor.

Çok kuvvetli bir ifade bu.

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-"Türk devleti" tanımı: En dikkat çekici ifadeyi sona bıraktım.

Orgeneral Akar konuşmasında, "Türk Cumhuriyeti" diyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, resmi internet sitesindeki anayasa metnine baktım.

Oradaki resmi ifade şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası..."

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Çözüm süreci başladığında "Türk" kelimesinin günlük dilimizden çıkarılmayacağını, "Türk hassasiyetinin" de dikkate alınması gerektiğini ilk yazan kişiyim.

Dönemin AKP'sinden ve liberallerinden bir hafta içinde yediğim küfür ve hakaretler şunlardı:

"Irkçı", "faşist", "bölücü", "Hitler", "Nazi", "Suratına tüküreyim", "kof", "şaklaban", "puşt..."

* * *

O gün o eleştirileri göze alan ben, bugün şunu da yazıyorum.

Bizim sistemimizde çok önemli 2 yerde "Türk" değil, özellikle "Türkiye" ifadesi kullanılır.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi" ve "Türkiye Cumhuriyeti..."

Ve çok doğrudur...

* * *

İşte o yüzden dikkatimi çekti.

Zafer Bayramı mesajındaki bu ifade, özel bir imada mı bulunuyor, yoksa öylesine kullanılmış bir ifade mi...

* * *

Herhalde bu ülkede bu soruyu en rahatça sorabilecek insanlardan biri benim...

Üstelik çalışmaktan gurur duyduğum gazetenin logosunda hâlâ "Türkiye Türklerindir" yazıyor.

Yoksa fiilen savaşa girdik de cumhura haber verilmedi mi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Akar'ın konuşmasında çok dikkati çeken bir ifade daha var. Aynen aktarıyorum:

"Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur."

Kafam karıştı. Tekrar Anayasa'ya baktım. 117'nci madde şöyle yazıyor:

"Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir."

* * *

Ya Genelkurmay Başkanı?

O da şöyle tarif ediliyor:

"Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir."

* * *

Şimdi Zafer Bayramı mesajında kullanılan "başkomutan" ifadesini nasıl değerlendireceğiz?

İlan edilmemiş, fiili bir savaştayız da, başkomutanlık Genelkurmay Başkanı'na mı geçti...

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Ertuğrul Özkök'ten düzeltme

Söz konusu iddiayı gündeme getirene Ertuğrul Özkök, hata yaptığını belirterek bir özür yazısı yayımladı. Özkök, "Hiç kıvırtmadan söyleyeyim. Büyük ve affedilmez bir dikkatsizlik yapmışım" dedi. "Hulusi Akar, o sözleri Atatürk'ün yaptığı konuşmadan aktarmış" diyen Özkök, "Yani o cümle kendisine değil Atatürk'e ait. Ah şu gazetecilik heyecanı. İnsanı vezir de eder, sefil de... Bugün beni sefil etti. Kadere bakın...Sıfırı hakettim. Hulusi Akar gibi çok iyi yetişmiş bir komutanın böyle bir hata yapmayacağını da düşünmem lazımdı. O yüzden kendi kendime, kırmızı kart gösteriyor, 2 gün yazmama cezası veriyorum" ifadesini kullandı.