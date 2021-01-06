Ertuğrul Özkök: 73 yaşındayım, bir anda kendimi ‘Tavşan Kardeş’ kıyafeti içinde kara kara düşünürken buldum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, oyuncu George Clooney gibi kendisinin de “Tavşan Kardeş” tutkunu olduğunu belirterek, "73 yaşındayım, bir anda kendimi ‘Tavşan Kardeş’ kıyafeti içinde kara kara düşünürken buldum" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Önceki akşam David Letterman’ın George Clooney’le yaptığı mülakatı büyük keyifle izledim.Çok kendinden emin, kendinle dalga geçebilen bir Clooney’di... O mülakat sırasında Clooney ile ortak bir yanımızı öğrendim. O da benim gibi bir 'Tavşan Kardeş' tutkunuymuş. Küçükken sık sık 'Tavşan Kardeş' kıyafeti giyermiş. Mülakatta bir ara yaş konusu açıldı. Clooney, David Letterman’a “Artık bu sakalları kes, seni yaşlı gösteriyor' dedi. Ertesi sabah Cumhuriyet gazetesinde Metin Akpınar’la yapılan bir mülakatı okudum. '73 yaşına kadar kendimi genç hissediyordum, ondan sonra yaşlanmaya başladım' diyor. Tam 73 yaşındayım.... Bir anda kendimi 'Tavşan Kardeş' kıyafeti içinde kara kara düşünürken buldum." ifadesini kullandı.