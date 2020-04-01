Ertuğrul Özkök: 2033’te başlayacak olan karantina kuşağı artık anayurt sınırlarını, Misak-ı Millî’yi, yeniden çizecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İspanya’daki sağlık çalışanlarının videosundan etkilendiğini belirterek, “2033’te başlayacak olan karantina kuşağı artık anayurt sınırlarını, Misak-ı Milli’yi, yeniden çizecek” düşüncesini dile getirdi.

Özkök, “Dün sabah dünya haberlerini izlerken gördüğüm kısa bir video beni çok çarptı. İspanya’da göreve başlamak için özel giysileri giyen ve dezenfekte olan sağlık personelini gösteriyordu. İspanya’da şu an görev yapan sağlık elemanlarının 5 bin 400’ü Koronavirüs kapmış vaziyette. Ve hiç yılmadan görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Giyinmekte olan insanlara baktım... Afrika kökenli olduğu anlaşılan genç bir kadın, Kuzey Afrika kökenli olduğunu sandığım iki genç erkek, Uzakdoğu kökenli bir başka kadın... Karşımda ırklar üstü bir sağlık ordusu duruyor. Bütün riskleri göğüsleyerek omuz omuza savaşıyorlar bu virüsü kapan insanları kurtarmak..” ifadesini kullandı.

Özkök, “Bir yüz yıl boyunca ülke sınırlarını , ‘anavatan’, ‘anayurt’, ‘millî sınırlar’ adı altında kutsallaştırdık. Korunacak en kutsal şeyin o milli sınırlar olduğu düşüncesiyle yaşadık Şimdi görüyoruz ki… Asıl anavatan, asıl yurt, asıl korunması, asıl kutsallaştırılması gereken sınır, üzerinde yaşadığımız bütün dünyaymış. Artık şunu bilelim ki 2033’te başlayacak olan karantina kuşağı artık anayurt sınırlarını, Misak-ı Milli’yi, yeniden çizecek” görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın